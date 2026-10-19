Leapmotor T03 Auto 2026 per i giurati di Vaielettrico. Il premio è stato consegnato durante la cerimonia per i Vaielettrico Awards, a Milano. Nella foto sopra: Christos Tsafonias di Leapmotor International riceve la targa dalle mani di Mauro Tedeschini.
Leapmotor T03 Auto 2026
Perché la T03? Non solo perché è di gran lunga l’auto elettrica più venduta in Italia nel 2026, con oltre 23 immatricolazioni nei primi 9 mesi dell’anno. Ma anche e soprattutto perché con il suo prezzo (15.900 euro) ha contribuito ad avvicinare l’elettrico a un pubblico più vasto. Tanto più che, con la coda degli incentivi 2025, il prezzo reale era sceso ben al di sotto dei 10 mila euro. A ricevere il premio dalle mani di Mauro Tedeschini era presente
Christos Tsafonias, Marketing Manager Italy di Leapmotor. “Stiamo crescendo a ritmi esponenziali, oltre il mille per cento. E ora abbiamo un gamma completa, con l’arrivo della nuova B03X, un altro Suv da cui ci aspettiamo molto”, ha detto Tsafonias. Al momento su quattro auto elettriche vendute un Italia nel 2026, una è targata Leapmotor, dato che la quota di mercato è al 24,96%.
Come per le altre categorie dei Vaielettrico Awards, la giuria che ha assegnato il premio era composta da 15 esperti del settore. Alle spalle della T03 si è piazzato un altro modello cinese, la BYD Dolphin Surf, che ha prevalso invece nella votazione indetta tra i lettori. Ma ecco com’era composta la giuria: Claudia Colla, Capo rappresentanza Regionale Commissione UE. Gabriella Scapicchio, Direttrice generale Fondazione NEST. Francesco Naso, Segretario generale Motus-E . Omar Imberti, ANIE E-Mobility. Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE. Annamaria Barrile, Direttore Generale Utilitalia. Michele Moretti, ANCMA. Massimiliano Bienati, ECCO Clima. Alessandra Astolfi, Italian Exhibition Group (Ecomondo e Key Energy). Alessandro Macina, (“Presa Diretta”). Guido Bortoni, Presidente di CESI. Gabriella Scapicchio, Direttrice generale Fondazione NEST.