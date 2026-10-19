Leapmotor T03 Auto 2026 per i giurati di Vaielettrico

Perché la T03? Non solo perché è di gran lunga l’auto elettrica più venduta in Italia nel 2026, con oltre 23 immatricolazioni nei primi 9 mesi dell’anno. Ma anche e soprattutto perché con il suo prezzo (15.900 euro) ha contribuito ad avvicinare l’elettrico a un pubblico più vasto. Tanto più che, con la coda degli incentivi 2025, il prezzo reale era sceso ben al di sotto dei 10 mila euro. A ricevere il premio dalle mani di Mauro Tedeschini era presente

Christos Tsafonias, Marketing Manager Italy di Leapmotor. “Stiamo crescendo a ritmi esponenziali, oltre il mille per cento. E ora abbiamo un gamma completa, con l’arrivo della nuova B03X, un altro Suv da cui ci aspettiamo molto”, ha detto Tsafonias. Al momento su quattro auto elettriche vendute un Italia nel 2026, una è targata Leapmotor, dato che la quota di mercato è al 24,96%.