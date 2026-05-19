





Leapmotor fa bene ai conti di Stellantis, ma pure a quelli del Gruppo Grimaldi. L’operatore marittimo italiano negli ultimi 18 mesi ha trasportato quasi 100.000 veicoli dalla Cina all’Europa, oltre 20mila unità destinate al mercato italiano nel periodo gennaio–marzo 2026. Un vero boom.

In tre mesi 15 viaggi per 100mila auto

Leapmotor International (LPMI), la joint venture strategica tra Stellantis e Leapmotor, ha annunciato l’ampliamento della partnership logistica con il Gruppo Grimaldi. Una collaborazione in crescista come confermano i numeri: negli ultimi 18 mesi sono stati consegnati quasi 100.000 veicoli dalla Cina all’Europa, di cui oltre 20.000 unità destinate al mercato italiano nel periodo gennaio–marzo 2026.

L’operazione è stata realizzata attraverso un programma di 15 viaggi effettuati nel primo trimestre 2026, collegando la Cina a diversi porti europei (Anversa, Portbury, Valencia, Vigo, Setubal, Livorno, Civitavecchia e Gioia Tauro).

Il programma utilizza la nuova generazione di Pure Car & Truck Carrier (PCTC) del Gruppo Grimaldi, tra cui Grande Svezia, Grande Michigan, Grande Istanbul e Grande Tianjin. Queste navi fanno parte di un investimento complessivo in 17 nuovi PCTC, ciascuno con una capacità superiore a 9.000 CEU (Car Equivalent Units).

Come abbiamo scritto le navi sono ammonia‑ready e dotate di mega batterie a bordo per il cold ironing. Vuol dire che lo sbarco delle auto avviene senza fumi di scarico.

La logistica con sei milioni di metri quadri di aree portuali

Oltre al trasporto marittimo, la partnership si basa sulla piattaforma logistica integrata di Grimaldi e su investimenti infrastrutturali strategici. Questi hub — tra cui quelli italiani e altri siti chiave in Europa — coprono quasi sei milioni di metri quadrati di aree portuali attrezzate e consentono processi di gestione dei veicoli altamente efficienti: preparazione, manutenzione e ricarica delle batterie.

L’azienda sottolinea la complessità del processo. «La produzione Leapmotor in Cina è strettamente coordinata con la capacità marittima e la disponibilità dei terminal, spesso con soluzioni su misura. Questo approccio consente a LPMI di rispondere rapidamente alla forte domanda di mercato e rafforzare il proprio ruolo nell’ecosistema Stellantis». Ma vediamo anche i numeri: «L’allineamento tra operazioni marittime e terrestri garantisce flussi rapidi nei porti europei, con picchi di oltre 5.400 veicoli per singolo scalo. La collaborazione continua tra tutti gli attori — compagnie di navigazione, terminalisti, trasportatori e autorità doganali — è essenziale per mantenere efficienza e affidabilità».

Naturalmente virano al positivo le dichiarazioni dei protagonisti Alessandro Furnò, VP Global Supply Chain & Purchasing di LPMI e Luigi Pacella Grimaldi, Automotive Intercontinental Director del Gruppo Grimaldi. C’è ottimismo sulla collaborazione sempre maggiore tra Europa e Cina: «Non si tratta solo di un accordo di servizio, ma di una partnership di lungo periodo basata sulla fiducia e sulla capacità di esecuzione condivisa. Continueremo a fornire soluzioni logistiche scalabili e su misura man mano che i volumi di LPMI raggiungeranno nuovi traguardi».

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