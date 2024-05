Leapmotor in Italia da settembre

I primi due modelli elettrici della cinese Leapmotor, il grande Suv C10, e la piccola utilitaria T03, arriveranno in Italia in settembre. Li importerà la joint venture con il gruppo Stellantis, presentata ieri in Cina. E’ il primo risultato concreto dell’investimento del gruppo italo francese nel capitale del car maker cinese realizzato l’anno scorso (leggi).

Lo ha annunciato a Hangzhou l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. «Abbiamo completato il closing dell’accordo definito con Leapmotor – ha detto -, ora acceleriamo con l’inizio della fase dell’export di auto fuori dalla Cina».

Tavares: il modello base della city car T03 partirà sotto i 20 mila euro

Tavares ha detto ai giornalisti che la piccola city car T03 sarà proposta in Europa a un prezzo di partenza sotto i 20.000 euro. La strategia europea di Leapmotor prevede un terzo modello, un Suv del segmento C, che potrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno.

I due modelli elettrici cinesi saranno importati in altri otto Paesi tra cui Belgio, Francia, Spagna e Portogallo e commercializzati da una rete di di 200 dealer Stellantis. A fine anno le vetture del brand arriveranno anche in India e Asia pacifico, Medio oriente, Africa, e Sud America.

Nel corso di una conferenza Tavares ha criticato la decisione americana di alzare i dazi all’import di auto cinesi. Stellantis, ha detto «è pronta a competere» e non crede che «il protezionismo sia la soluzione».

Tavares non si è sbilanciato sulla possibilità di produrre i modelli Leapmotor direttamente in Europa. Ma ha detto: «Partiamo dal presupposto che o siamo in grado di esportare tramite Leapmotor International o, se non possiamo esportare direttamente, possiamo usare gli stabilimenti produttivi di Stellantis nelle varie regioni». Come scrivemmo, gli stabilimenti italiani sono fra i candidati ad ospitare le linee di produzione dei modelli Leapmotor.

Tavares ha confermato infine gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030: «Ci siamo impegnati a essere carbon neutral dal 2038 e con il contributo di Leapmotor rendiamo più solido questo impegno». Durante l’incontro con la stampa Tavares era affiancato dal fondatore e CEO di Leapmotor Zhu Jiangming.

