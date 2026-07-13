





Leapmotor dà una mano alle vendite Stellantis in Europa: con 33 mila consegne nel primo semestre, aiuta il gruppone a chiudere col segno positivo.

Leapmotor dà una mano con 33 mila consegne

Che cosa sono 33 mila auto (quelle vendute da Leapmotor) nel totale delle consegne di un colosso come Stellantis? Beh, sono quelle che hanno consentito di chiudere con un +5% le vendite in Europa, con 36 mila macchine in più. Di cui gran parte arrivano appunto da Leapmotor, marchio di cui Stellantis é socio e importatore in Europa. Il successo del brand cinese consente anche al gruppo di salvare la faccia sul fronte dell’elettrico, visto che i prodotti dei marchi storici vengono da un semestre fiacco. Anche perchè Stellantis punta più sulle versioni ibride delle varie Jeep Avenger, Fiat 600, Opel Mokka e Peugeot 208-2008. Nel complesso Stellantis ha chiuso la prima metà del 2026 con 1,6 milioni di auto vendute. Un buon risultato, in una fase in cui anche i marchi tedeschi non se la passano bene. A partire da Volkswagen Group, che nella prima metà dell’anno ha avuto vendite complessive in calo del 6,3% (-6% anche nelle elettriche).

Il ministro Urso: “Crisi VW? Noi ci siamo mossi prima…”

Sul momento attraversato da Stellantis (e dall’automotive europea in genere) si è espresso il ministro dell’industria Adolfo Urso: “Stellantis si è mossa prima, anche grazie alla pressione del governo”, ha detto a Repubblica in riferimento alla crisi Volkswagen. “Via Tavares, nuova politica industriale, piattaforme e modelli più vicini al mercato. Mentre altrove si parla di chiusure e licenziamenti, in Italia la produzione cresce: +27% di auto nei primi 5 mesi. E cassa integrazione in calo del 30% nella maggior parte dei siti. Il 2025, l’anno nero, è alle spalle. Le case tedesche pagano ritardi ed esposizione in Cina”. Il ministro dovrebbe però ricordare che il fortunato investimento in Leapmotor è stato voluto proprio dal tanto biasimato Carlos Tavares…