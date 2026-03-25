!





Leapmotor C10 acquistata ma mai consegnata: la protesta di Mauro, un lettore che non ha più notizie del suo Suv acquistato a Milano. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Leapmotor C10 acquistata ma…/ “Va sostituita la batteria”

“V oglio condividere la mia paradossale esperienza con l’acquisto di una Leapmotor C10 REEV presso la sede Stellantis &You di Milano. La situazione ha dell’incredibile. Auto interamente saldata e già immatricolata a mio nome (targata!). Sto già pagando bollo e assicurazione per un bene di mia proprietà che non posso usare. Consegna bloccata telefonicamente il giorno precedente all’appuntamento da loro fissato per la consegna. Dando come motivazione iniziale un generico ‘aggiornamento di sicurezza’. Poi dopo diversi giorni e numerose telefonate a vuoto o con risposte vaghe e pressioni da parte mia, la verità shock riferitemi telefonicamente dal venditore… VA SOSTITUITA L’INTERA BATTERIA DI TRAZIONE, su un’auto nuova che dovrebbe essere immacolata! Parliamo del componente più costoso e strutturale dell’auto, che viene montato in fabbrica con apparecchiature robotiche. E che invece verrà smontato e rimontato manualmente in officina prima ancora della consegna.

“Proprietario di un’auto che non so più dov’è, possibile?”

Ma c’è di più: ad oggi il venditore dichiara di non sapere nemmeno dove si trovi fisicamente l’auto. In pratica, sono il proprietario legale di un veicolo che deve subire un intervento invasivo e di cui Stellantis ha perso le tracce. Nonostante una PEC di diffida, regna il silenzio assoluto sia da Milano che da Stellantis Italia. È questo il biglietto da visita con cui Leapmotor vuole entrare nel mercato italiano? Possibile che un colosso del genere tratti un bene già pagato e intestato con tale superficialità? SONO ESASPERATO. Se non riceverò comunicazione ufficiale sull’esatta posizione fisica del veicolo di mia proprietà, procederò senza ulteriore preavviso a sporgere denuncia presso le Autorità per smarrimento/sottrazione di bene targato. Di cui la concessionaria è custode legale. Rimango a disposizione per mostrare tutta la documentazione del caso “. Mauro Savazzi

Risposta. Il nostro parere è che un problema tecnico può sempre capitare (in questo caso si tratta della versione ibrida range extender, REEV). Ma bisognerebbe far fronte al disagio del cliente con un’auto sostitutiva che sia paragonabile al veicolo acquistato. Nell’attesa che la cosa si sistemi. E comunque informare tempestivamente il cliente sullo stato dell’arte, evitando questa esasperazione.

– Leggi anche: la Volkswagen alle armi, pronta a riconvertire la prima fabbrica a produrre sistemi missilistici in alleanza con gli israeliani