Leapmotor B05: via agli ordini, primo prezzo 22.900 €













Leapmotor B05: via agli ordini con un primo prezzo a 22.900€ (con permuta e rottamazione). Ecco caratteristiche e listino completo.

Leapmotor B05: autonomia 401 o 482 km

Leapmotor fa sul serio: dopo il clamoroso successo della vendutissima T03, lancia anche in Italia un modello dopo l’altro. Ed ora apre gli ordini per la nuova B05, prima elettrica sportiva del marchio, con accelerazione 0-100 km/h in 6,7 secondi. La gamma prevede due allestimenti, Life e Design. La Life è disponibile con due opzioni di batteria: da 56,2 kWh, (autonomia WLTP fino a 401 km), e 67,1 kWh (482 km). I prezzi sono rispettivamente di 26.900 euro (che con l’offerta di lancio scendono a 22.900) e di 29.400 euro. La versione Design (disponibile solo con batteria 67,1 kWh) parte invece da 30.900 euro. Sono cifre molto competitive per un’auto lunga 4.430 mm e larga 1.880 mm. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26, molto competitivo. Come tutte le Leapmotor, anche la B05 viene venduta nella rete commerciale di Stellantis.

Ricarica fino a 174 kW, motore da 218 Cv

La ricarica rapida arriva fino a 174 kW DC e consente di ricaricare la batteria dal 30% all’80% in circa 17 minuti. La B05 è alimentata da un propulsore che eroga 218 CV (160 kW), con 240 Nm di coppia. Interessante notare Stellantis assicura che l’assetto delle sospensioni è stato messo a punto dai suoi esperti. Assicurando che “l’architettura a trazione posteriore, combinata con una distribuzione dei pesi 50:50, garantisce un equilibrio perfetto tra comfort e precisione”. I cerchi in lega aerodinamici sono “Swift-Wing” da 19 pollici. Quanto alla sicurezza, la B05 è dotata di 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida, gestiti da 14 sensori e telecamere, con assistenza alla guida di Livello 2. L’abitacolo adotta un design minimale, pensato per creare un ambiente calmo e intuitivo. Con display centrale touchscreen da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K e quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Sedili anteriori riscaldati.