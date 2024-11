Anno : 08/2024

: 08/2024 Km : 4.000

: 4.000 Stato Batteria : n.d.

: n.d. Luogo: Ragusa

Ragusa Prezzo: 29.900 euro

Leaf con 4mila km tre mesi di vita vendesi: la propone Giuseppe, un lettore di Ragusa. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Leaf con 4mila km, acquistata ad agosto, a 29.900 euro

Non ci era ancora capitato un usato così fresco venduto da un privato. In questo caso parliamo di un’auto immatricolata ad agosto e che ha percorso solo 4 mila km. Per cui diventa anche pleonastico parlare di check della batteria, che si presume praticamente nuova. Ma ecco il testo del breve annuncio che ci ha fatto pervenire il nostro lettore siciliano: “Vendesi Nissan Leaf e+ Connecta 62 kWh, super accessoriata, pochi km, 4.000, come nuova, valuto PARZIALE permuta in zona, con altra auto elettrica o con auto d’epoca“. Per contatti si può telefonare al numero 338 3481835 oppure scrivere a questa mail: giuseppelissandrello@libero.it

