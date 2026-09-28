

















Senza energia pulita alla fonte, la rivoluzione della mobilità sostenibile rischierebbe di rimanere un’illusione a metà. La vera sfida della transizione si gioca qui: nell’abilità di catturare la forza del sole, del vento e della natura per trasformarla in elettroni a chilometro zero, pronti ad alimentare le nostre vite e le nostre automobili. La categoria “Vaienergy Award” dei Vaielettrico Awards premia i pionieri delle energie rinnovabili. Dalle piattaforme digitali per l’autoproduzione domestica fino agli spettacolari impianti fotovoltaici galleggianti, ecco i progetti visionari che stanno riscrivendo la mappa energetica del nostro Paese.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti in gara, espressione di approcci diversi alla produzione e alla diffusione dell’energia rinnovabile.

L’e-commerce del fotovoltaico

Efficasa ha creato un e-commerce italiano specializzato in fotovoltaico, sistemi di accumulo e mobilità elettrica, che integra vendita, progettazione e installazione dei prodotti in un unico ecosistema. Il progetto nasce per rendere l’accesso alla transizione energetica più semplice e trasparente, con configurazioni personalizzate, consulenza e soluzioni chiavi in mano rivolte sia al settore residenziale sia a quello commerciale e industriale. Attraverso la gestione digitale del processo e l’App Efficasa, clienti e installatori partner possono monitorare ordini, commesse, documenti e assistenza in ogni fase, dalla configurazione dell’impianto fino all’installazione e vengono offerti anche servizi post-vendita.

Floating PV: agricoltura, energia e sostenibilità

Il progetto Floating PV di OPEN SB SPA riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante da 2,2 MW all’interno di un bacino idrico artificiale. La conformazione del sito, caratterizzato da argini alti 4 metri e da uno specchio d’acqua con profondità di 5 metri, ha richiesto un approccio su misura da parte di progettisti e installatori, con strutture flottanti e sistemi di ancoraggio dedicati. La soluzione permette di produrre energia rinnovabile utilizzando una superficie altrimenti improduttiva, evitando il consumo di suolo e valorizzando un’infrastruttura nata inizialmente per contrastare la siccità.



Stazione di ricarica rapida integrata con fotovoltaico e accumulo

Il progetto trasforma la sede Albasolar in un ecosistema energetico che integra ricarica rapida, produzione fotovoltaica e accumulo. La nuova stazione, prevista aperta al pubblico, comprende quattro punti fast-charge e un’area di attesa coperta. L’infrastruttura valorizza l’energia prodotta dall’impianto esistente e dalle nuove pensiline solari, immagazzinandola per utilizzarla anche nei momenti di maggiore domanda. Il software proprietario coordina produzione, consumi e accumulo in tempo reale, considerando previsioni e condizioni di mercato per ottimizzare l’autoconsumo e ridurre il ricorso alla rete. Il modello unisce mobilità elettrica, efficienza energetica e nuove opportunità di business.

I tre progetti presentati dimostrano come la transizione energetica possa passare sia da piattaforme digitali per l’autoproduzione domestica, sia da infrastrutture utility-scale capaci di valorizzare superfici altrimenti inutilizzate senza consumo di suolo. Saranno ora i componenti della giuria a valutarli secondo criteri di accessibilità, innovazione, impatto ambientale, esperienza d’uso e impatto sul mercato e sul sistema. Tuttavia, anche la community di Vaielettrico avrà un ruolo da protagonista: attraverso il voto potrà scegliere il progetto preferito per il Community Award. Scoprite i candidati, approfondite le loro soluzioni e partecipate al voto.

I vincitori saranno premiati il 14 ottobre 2026 a Milano, all’Auditorium San Fedele