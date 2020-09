Le vogliamo elettriche, ma belle: la nostra Top 5

Le vogliamo elettriche, ma belle. Ok, non inquinino, non fanno rumore ecc. Ma le auto si scelgono anche per la linea, emissioni zero non significa appeal zero…

Le vogliamo elettriche, ma più belle della Prius…

La lunga marcia dell’elettrificazione è cominciata mezzo secolo fa con la prima, coraggiosa Toyota ibrida, la Prius. La linea era decisamente anti-convenzionale, studiata per attenuare l’impatto aerodinamico. Ma bella non era. Oggi siamo entrati nell’era dell’elettrico puro, con la necessità di creare uno stile che interpreti al meglio questa nuova stagione. Ma quali sono le elettriche più riuscite dal punto di vista estetico? Ecco la nostra personalissima Top 5, aspettiamo i vostri giudizi (e le vostre critiche, of course).

Le vogliamo elettriche (1) Volkswagen ID.3

Non era facile reinterpretare uno storico best-seller come la Golf in chiave elettrica. C’era da creare qualcosa di completamente nuovo, che però mantenesse una forte impronta Volkswagen. Secondo noi, gli stilisti della Casa tedesca ci sono riusciti, agevolati dalla possibilità di partire dal foglio bianco e con una base tecnica, la MEB, nata per l’elettrico. Anche questa macchina, che proprio in questi giorni è in consegna in Italia, va vista su strada, per darne un giudizio compiuto. Ma fin dalla prima uscita, al Salone di Francoforte 2019, ci è sembrata proprio un gran bel prodotto.

Se è la più venduta al mondo… (2) Tesla Model 3

Premessa: le prime due Tesla, Model S e Model X, stilisticamente non ci avevano convinto. Con il Model 3, invece, la Casa di Fremont ha fatto un bel salto in avanti, riuscendo a realizzare un’auto in grado di sedurre anche gli automobilisti europei, ben più esigenti. Il look è originale, ma molto ben equilibrato, senza gli eccessi del resto della gamma Tesla. Complimenti a Franz von Holzhausen, l’uomo che sovrintende al design per il marchio creato da Elon Musk. Se il Model 3 è stata nel 2019 l’elettrica più venduta al mondo e continua largamente ad esserlo anche quest’anno ci sarà un perché…

Sissignori, sul podio il Cinquino (3) Fiat Nuova 500-e

Premessa: forse non siamo obiettivi, da sempre siamo innamorati della 500. Ma questa volta ci sembra che l’abbiano azzeccata, riuscendo a “tirare” la macchinetta per ospitare nel pianale un bel pacco-batterie, senza tradire la famosa linea a uovo. Per la precisione rispetto al modello a benzina attuale è più larga di ben 6 cm, con uno sbalzo laterale. Ed è più lunga di 3 cm, arrivando in totale a 3,61 metri. Questa crescita esterna non serve solo a mettere più celle (per 42 kWh) e a dichiarare 320 km di autonomia. Serve anche per offrire un’abitabilità interna ben più comoda, da categoria superiore.

Se è l’Auto dell’anno… (4) Jaguar I-Pace

Se è stata nominata Auto dell’anno ci sarà un perché…Ha fatto un ottimo lavoro Ian Callum, il carismatico capo del design Jaguar, padre dell’I-Pace. Che avuto il coraggio di creare un modello “unconventional”, non solo per la Jaguar, ma per l’intero mondo dell’auto. “E’ molto più facile e divertente disegnare un’auto elettrica, Non avere l’ingombro del motore termico ti dà molta più libertà“, spiegò Callum quando l’auto fu presentata a Graz, in Austria. Le vogliamo elettriche, ma belle. E questa ci sembra bella, con l’anima.

Non una vera auto, ma ci piace assai (5) Citroen Ami

È un’altra delle nostre fissazioni l’idea che per girare in città non serve portare a spasso una tonnellata e mezzo di peso. Con quel che ne consegue in termini di consumi e di spazio occupato in città sempre più caotiche. Ergo: onore alla Citroen che ha avuto il coraggio di uscire dagli schemi, con un macinino che si guida a 14 anni e fa i 45 di velocità massima. Non si compra, ma si affitta per il tempo che serve. Con 2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza la puoi mettere veramente dappertutto. Ok, il design è basico, ma come insegnava il grande Dante Giacosa, l’uomo che inventò la 500, in queste auto la semplicità è sinonimo di bellezza.

E la vostra personale classifica, invece…?