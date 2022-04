Le verità scomode che “Vaielettrico non dice”

Le verità scomode che Vaielettrico nasconderebbero. Due lettori ci scrivono accusandoci di non dire la verità su insufficienza della rete e tempi di ricarica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Le verità scomode : le colonnine sono poche e lo Stato non può perdere le accise benzina

“H o letto le risposte che avete dato allo sfogo di un’automobilista che vuole tornare al motore endotermico. Trovo le Vostre risposte davvero sconcertanti. Innanzitutto è indispensabile effettuare una distribuzione capillare di colonnine di ricarica prima di lanciare a tutto spiano auto full electric o plug-in. Vi ricordo che, tolta la Pianura Padana e il Tavoliere delle Puglie, l’Italia è un Paese interamente montuoso. Trovare distributori di carburanti è semplice, mentre non lo è affatto trovare colonnine di ricarica funzionanti e libere (per me la più vicina è a circa 15 km da casa). Vi porgo ora una domanda: tutti i miliardi che lo Stato incassa con accise di gasolio e benzina dove le reperirà in futuro? E’ ora di dare al cittadino risposte certe in merito a questo. Attendo un Vostro gentile riscontro “. Beppe Veniani.

Le auto elettriche si ricaricano a casa

Risposta. Siamo noi a trovare le sue domande davvero sconcertanti. Partiamo dalla prima, riferita alla scarsa capillarità delle colonnine. Forse Lei non sa che chi acquista un’auto elettrica oggi in genere ricarica a casa, anche con la normale potenza di 3 kW. Lo fa lasciando l’auto connessa durante la notte, quando l’energia elettrica costa meno e non c’è sovraccarico da altri apparecchi domestici. I punti di ricarica pubblici in Italia sono ormai a quota 15 mila, che non sono pochissimi, e aumentano di giorno in giorno. Ma a questi, ripetiamo, vanno aggiunte tutte le prese private a cui si allacciano gli italiani che possiedono un’elettrica o l’ibrida plug-in. Noi scriviamo sempre che, se non si ha a disposizione una presa di corrente privata ( o in alternativa, una colonnine pubblica vicina e disponibile), l’auto elettrica non va comprata. Anche perché ricaricare a casa è più economico e, coi recenti aumenti dell’energia, va fatta attenzione a questi aspetti.

Dovremo farlo producendo di più da rinnovabili

Quanto ai miliardi che lo Stato incassa dalle accise di benzina e gasolio, francamente non ci preoccupiamo. Intanto perché in Italia ci sono 200 mila macchine elettriche a fronte di un parco circolante di 37 milioni di auto e ci vorranno anni prima di incidere davvero sui conti pubblici. Ma soprattutto perché secondo noi viene la salute viene prima di ogni conto economico. Il nostro sogno è vedere un’Italia in cui si auto-produce da fonti rinnovabili una buona parte dell’energia che si consuma. Anche per le macchine. Paesi non lontani e non così diversi dal nostro, come Spagna e Portogallo, già lo fanno. E l’Italia, secondo calcoli dell’Enel, avrebbe le potenzialità per auto-produrre da sole, vento e acqua il 70% di quel che consuma. Siamo dei sognatori? Forse. Ma sogniamo con i piedi ben piantati per terra. Convinti che una materia preziosa come il petrolio possa essere usato per fini ben più utili nobili del bruciarla in un motore.

Le verità scomode / Faccio il chirurgo, sarei pazzo a comprare un’elettrica

S ebbene sia encomiabile spingere per l’elettrico, non bisogna prendere in giro la gente arrampicandosi sugli specchi. O aumentano in maniera consistente i punti di ricarica funzionanti, altrimenti per il momento non se ne parla. Dal ricco nord-est, Vittorio Veneto-Conegliano, sarei un pazzo scegliendo ora elettrico. E chi mi dice che devo cambiare abitudini, con il lavoro che faccio (chirurgo), lo ritengo un dissociato mentale. Giorgio Mazzarolo.

————–

Risposta. Caro dottore, perché scaldarsi tanto? Nessuno la costringe a comprare un’elettrica. Se, per il Suo lavoro, ha bisogno di auto che si riforniscano in pochissimi minuti e diano anche mille km di autonomia, le auto a batteria non fanno per Lei. Almeno per ora. Non abbiamo mai sostenuto il contrario.