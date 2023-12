Le vendite di EV stanno davvero crollando? Un paio di lettori, tra cui Umberto Antolini, ci segnala un articolo in cui si sostiene questa tesi. Vediamo i dati veri.

Le vendite di EV? Per la verità crescono del 20% anche in Italia…

L’articolo in questione è apparso su ElectricMobility, un portale che (a dispetto del nome) gronda di notizie negative sulle auto a batterie. Ecco come esempio alcuni titoli: “Auto elettrica, si accorge del costo di ricarica e non vuole più usarla, una storia assurda“. Oppure: “L’inverno avanza, l’elettrica si ferma“.. E ancora: “Bruciati i i bolidi elettrici: Stellantis batte tutti con il vecchio V8, un mostro di potenza”. Vabbé, diciamo che l’elettrico non ne esce mai molto bene, ma il mondo è vario e ognuno la racconta come vuole. A patto, però, di non prendere i numeri e tirarli per la giacca fino a fargli dire l’esatto contrario di quel che attestano realmente. Per esempio: dire che i dati di vendita delle auto elettriche in Italia e in Europa sono “pessimi” è una falsità. Nei primi 11 mesi del 2023 da noi si è passati da 44.967 a 59.839 EV vendute, il 20% in più. Non si può parlare di boom, ma non è certo il crollo di cui parla ElectricMobility.

…e l’Europa fa molto, ma molto meglio di noi

In Europa, poi, i dati pendono ancor di più a favore dell’elettrico. Nei primi 10 mesi dell’anno si sono già vendute 1,6 milioni di auto a batterie, con una quota di mercato del 15%. E il confronto con il 2022 vede anche in ottobre (il consuntivo di novembre non è ancora disponibile) una crescita del 30%. Non è propriamente un flop. Ma gli amici di ElectricMobility insistono e citano un altro fatto a sostegno della loro tesi: “Tra i motivi del rifiuto di passare alle emissioni zero, vi possiamo riportare un caso che viene dall’Olanda, dove gli incentivi statali sono in fase di eliminazione. Senza sussidi statali, pensare di comprare una EV al giorno d’oggi è molto difficile, visto che i prezzi sono a dir poco folli“. Peccato che la decisione dell’Olanda (abbracciata anche dalla Svizzera) ha motivazioni all’opposto di quanto scritto nell’articolo. Ovvero la convinzione che i prezzi si stanno allineando e che quindi l’elettrico non ha più bisogno di bonus. Ma vaglielo a spiegare…”