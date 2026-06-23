Le vendite di diesel? Un terzo delle elettriche in Europa







Le vendite di diesel? Poco più di un terzo delle elettriche in Europa: il 20% contro il 7,6%. E le ibride plug-in non arrivano al 10%, fermandosi al 9,7%.

Le vendite di diesel al 7%, le EV sono al 20%

L’Associazione europea dei costruttori ACEA ha pubblicato i dati di maggio, confermando il crollo delle vendite di auto a gasolio, scese al 7,6%. Confermato il boom delle elettriche, con 950.521 immatricolazioni e 20% di quota di mercato. Qui la differenza con l’Italia è sostanziale: nonostante la coda degli incentivi 2025, la quota delle EV si è fermata all’8,8%. Discorso opposto per le ibride plug-in, che in Europa si fermano al 9,7% con 460.217 unità, contro il 10,2% conquistato da noi. Anche a livello continentale continua il successo delle ibride, salite al 37,8% con 1.795.071 unità, ma anche qui siamo lontani dal 47,1% conquistato in Italia. Continua invece il calo di auto benzina e diesel. Le prime sono calate del 18,2% a 1.065.071 , con la quota al 22,4%. La Francia registra il calo più forte, -36,8%, ma anche gli altri mercati chiave hanno visto diminuzioni a due cifre: Spagna (-20,3%), Germania (-18,5%), Italia (-17,3%). Morale: il sorpasso dell’elettrico sulle auto benzina si avvicina sempre più.

Che succederà da noi senza gli incentivi?

Chi cresce di più tra i vari Paesi nell’elettrico? Secondo l’ACEA tre dei quattro maggiori mercati della UE insieme rappresentano il 63% delle immatricolazioni complessive. Con picchi di crescita inItalia (+75,7%), Francia (+55,4%) e Germania (+40,9%). Al contrario, il Belgio (+2,8%) ha registrato solo una crescita contenuta. L’apparente boom italiano non deve però ingannare: siamo ben distanti dai numeri di Francia e Germania, partendo da una base molto più bassa. Si tratta di capire ora se la fine dell’ultima coda degli incentivi (30 giugno) coinciderà con una nuova retromarcia nelle vendite in Italia. O se invece l’arrivo di un buon numero di modelli dal prezzo più abbordabile continuerà a sostenere la crescita delle elettriche. Cosa, quest’ultima, per la quale propende la maggior parte degli analisti.