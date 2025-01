Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le usate più facili e difficili da rivendere: in Francia realizzata un’indagine sui tempi richiesti per trovare chi compra un’auto elettrica di seconda mano.

Le usate più difficili da piazzare (in Francia): DS 3 E-Tense, Audi e-tron, Opel Corsa-e

Premessa: il mercato francese è ben altra cosa rispetto al nostro, nel nuovo e nell’usato. L’anno scorso si sono vendute 136 mila elettriche di seconda mano, in gran parte auto immatricolate nel 2020 e 2021, spesso con contratti di leasing o noleggio a 3 anni. I dati sono comunque interessanti, perché danno un’idea di quali sono le auto che il mercato cerca di più e quelle che, invece, snobba. L’indagine è stata svolta da Avere e Mobilians, appurando un primo dato: il tempo medio di vendita è decisamente più lungo di quello di un’auto a combustione usata. Nel 2024 ci sono voluti 147 giorni per piazzare un’elettrica usata, rispetto ai 101 giorni di una a benzina o diesel. E più il modello è recente, più è difficile venderlo, a causa del fatto che l’acquisto del nuovo era facilitato da generosi incentivi. Secondo lo studio, l’Audi e-tron è tra le più difficli da piazzare: servono in media 210 giorni di attesa per trovare un compratore. Tempi simili servono per la Opel Corsa-e, ma nessun modello arriva ai 240 giorni della DS 3 E-Tense.

Le usate più facili: Renault Zoe e Megane, Tesla Model 3, Fiat 500e, Dacia Spring

Giustamente il sito che riporta i risultati dell’indagine, Automobile Propre, fa notare che quella che può essere una cattiva notizia per chi vende può essere ottimaper chi è interessato a comprare. Più lunghi sono i tempi di attesa, più i prezzi calano…Sull’altro fronte si registrano attese ben più rapide per sbolognare l’usato. Per la Renault Mégane E-Tech, per esempio, in media in 44,4 giorni. Tempi rapidi anche per la Tesla Model 3, che ha riacquistato interesse per l’usato dopo che il modello nuovo è stato escluso dagli incentivi. E piuttosto ricercate sono anche la Fiat 500e e la Dacia Spring, quest’ultima con prezzi che spesso scendono sotto i 10.000 euro. Ma la regina delle EV d’occasione resta la Zoe, per anni l’auto elettrica più venduta in Francia. Molti la vendono per passare alla nuova Renault 5 e i compratori si trovano (in media 50 giorni). Ma proprio l’abbondanza dell’offerta sta abbassando i prezzi, ora spesso sotto i 15 mila euro.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un video a info@vaielettrico.it