Le Toyota a idrogeno auto dei Giochi di Parigi: è polemica

Le Toyota a idrogeno auto dei Giochi di Parigi 2024: è polemica tra il Comitato Organizzatore e un gruppo di scienziati, che parla di messaggio sbagliato.

Le Toyota a idrogeno a Parigi 2024, l’accusa degli scienziati: “Un segnale sbagliato”

Saranno 500 le Mirai a idrogeno in servizio per atleti e staff durante le Olimpiadi 2024, al via dal 24 luglio. Al termine dei Giochi saranno riconvertite a taxi. La Toyota le schiererà accanto a 1.150 auto elettriche, ma l’accostamento non è piaciuto agli scienziati (già un centinaio) che hanno firmato un appello parlando di segnale sbagliato. “I veicoli dotati di celle a combustibile ritardano la transizione energetica e non dovrebbero essere promossi da Toyota durante le Olimpiadi”, spiega David Cebon, prof di ingegneria meccanica a Oxford e portavoce degli scienziati. “È una strategia dilatoria e cinica da parte di un’azienda tra le più potenti al mondo“. Second i critici l’elettrico resta il “modo più efficace per decarbonizzare i trasporti“. I veicoli a idrogeno “verde” (estratto da elettricità rinnovabile) richiedono tre volte più energia e quindi più infrastrutture come turbine eoliche e pannelli solari. E sono tre volte più costosi da gestire. Inoltre, l’idrogeno verde rimane scarso: per ora è prodotto soprattutto da combustibili fossili ed emette ogni anno quasi la stessa quantità di CO2 dell’aviazione globale.

La risposta di Toyota: due vantaggi rispetto all’elettrico

La risposta di Toyota non si è fatta attendere. L’azienda giapponese ha ricordato che continua a lavorare su tutti i fronti, dall’ibrido all’elettrico, ma senza trascurare l’idrogeno. Convinta che questa soluzione rivestirà un “ruolo chiave tra le tecnologie di decarbonizzazione“. Una posizione che, secondo Toyota, è stata “condivisa dalla Commissione UE“, che ha appena approvato un nuovo finanziamento di 4,7 miliardi per accelerare l’iniziativa IPCEI Hy2Move. Il gruppo giapponese presenterà 10 applicazioni di idrogeno durante i Giochi Olimpici, comprese queste auto, che secondo l’azienda hanno due vantaggi principali. Il primo è l’autonomia estesa (circa 650 km). Il secondo è la ricarica rapida (5 minuti al massimo). Dal punto di vista commerciale, però, le auto a idrogeno si sono rivelate un flop totale, tanto che la Mirai resta di fatto l’unico modello sul mercato, ma con numeri di vendita irrisori. E mentre la rete di ricarica per le auto elettriche si espande giorno dopo giorno, i distributori di idrogeno restano pochissimi.

