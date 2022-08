Le Tesla usate? Le quotazioni non mi tornano…

Le Tesla usate? Paolo non si ritrova nelle quotazioni di Quattroruote, che assegnano a Model Y e Model 3 una valore residuo del 49% dopo 4 anni. Secondo noi… Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Le Tesla usate? Altro che 50% dopo 4 anni…

“Vi scrivo da appassionato vostro lettore per chiedervi un chiarimento delle percentuali di svalutazione indicate da Quattroruote che avete riportato nell’articolo“Quotazione usato: davvero le elettriche crollano?” del 21 agosto. Sarebbe interessante sapere su che dati si basano, in quanto, almeno per alcuni modelli di Tesla più vecchi di 4 anni, i prezzi di vendita che si vedono sui portali di vendita auto sono ben più alti... Ossia pare che le auto non si svalutino affatto del 50%, ma molto meno… Se poi stiamo su modelli più recenti come Model 3, ebbene paiono perdere pochissimo, in alcuni casi anche rivalutarsi, e non perdere valore. Spero riuscirete a fare un po’ di chiarezza anche su questo argomento. Grazie mille per il vostro impegno, cordiali saluti“. Paolo Robusti

Quattroruote troppo stretto nelle quotazioni?

Risposta. È noto che Quattroruote assegna un valore residuo basso a tutte le auto elettriche in base a due motivazioni. La prima è il precoce invecchiamento tecnologico: i miglioramenti sono così rapidi e importanti da mettere a rischio un modello di essere rapidamente superato. La seconda è l‘usura della batteria, che col tempo “taglia” l’autonomia dell’auto. Tra tutte le marche impegnate nell’elettrico, Tesla è quella che ha la decurtazione minore, ma come segnala Paolo si tratta pur sempre di un calo della metà dopo quattro anni. È vero però che nella realtà si trovano quotazioni ben più alte e basta spulciare i siti specializzati per verificarlo. Anche perché negli ultimi tempi i prezzi di Model 3 e Model Y sono aumentati sensibilmente ed effettivamente c’è chi si è visto offrire per il suo usato più di quanto aveva pagato il nuovo. A sorreggere le quotazioni c’è anche il fatto che l’offerta è poca: per ora chi una Tesla ce l’ha, difficilmente se ne vuole disfare. Tempo qualche anno, con un mercato più vasto, vedremo se davvero Quattroruote è troppo stretto di manica.