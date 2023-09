Le Tesla si rubano meno: ecco perché

Le Tesla si rubano meno, grazie ai congegni elettronici di protezione di cui dispongono. Lo conferma un’altra ricerca, dell’Highway Loss Data Institute.

Le Tesla si rubano meno, merito del Sentry Mode

Lo studio è relativo agli Stati Uniti, un Paese in cui i furti d’auto sono molto frequenti ( solo lo scorso anno sono stati rubati oltre un milione di veicoli). I dati dell’Highway Loss Data Institute (HLDI) coprono il periodo dal 2020 al 2022 e rivelano che Tesla Model 3 e Model Y sono tra le auto meno rubate sul mercato. Nonostante si tratti di auto di un certo prezzo e con un ottimo mercato anche nell’usato. Il motivo? Le funzionalità di sicurezza e la tecnologia, che inducono i ladri a ripiegare su auto di altra marche. A partire dalla famosa funzionalità Sentry Mode (Modalità Sentinella), con una serie di telecamere che inquadrano quel che succede intorno all’auto anche quando è ferma. Telecamere che hanno permesso, anche in Italia, di immortalare anche azioni di vandalismo, come accaduto pochi mesi fa a Milano. Il proprietario dell’auto ha provveduto così a denunciare il responsabile, inviandoci copia del filmato (qui sotto).

E anche se il furto riesce, l’auto la localizzi e rallenti da remoto

Ma è soprattutto nei confronti dei potenziali ladri che il Sentry Mode assicura la sua funzione di deterrenza. Queste registrazioni sono accessibili tramite l’app Tesla, consentendo alle vittime di condividerle con le forze dell’ordine. E non è solo questione di prevenzione, ma anche di acciuffare rapidamente i ladri nel caso in cui il furto riesca. Come nel caso del famoso tennista australiano Nick Kyrgios. La sua Tesla era parcheggiata nel cortile di casa quando un uomo ha fatto irruzione, puntando una pistola alla tempia della madre di Kyrgios. Il ladro non solo si è fatto consegnare la chiave della Tesla, ma si è anche fatto spiegare dalla donna come farla partire e guidarla. Ma non aveva fatto i conti con l’app che da remoto consente di localizzare l’auto e di rallentarne l’andatura modificando le impostazioni. In un’ora il caso si è risolto: il ladro è stato localizzato e arrestato, l’auto restituita al legittimo proprietario.