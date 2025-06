Le Tesla invendute stivate ovunque, chi l’avrebbe detto. Dagli Stati Uniti arrivano foto di veicoli parcheggiati persino negli spazi dei grandi centri commerciali.

Le Tesla invendute anche nei parcheggi dei centri commerciali

Era difficile prevedere un calo così marcato e improvviso delle vendite. Calo legato in parte a un precoce invecchiamento della gamma (con arrivo di alternative sempre più convincenti da parte della concorrenza), in parte agli effetti negativi dell’impegno politico di Elon Musk. Nel primo trimestre le immatricolazioni sono calate dell’8%.

Fatto sta che Tesla sembra essere stata presa alla sprovvista da questa marcia indietro e da oltre Oceano arrivano immagini che ricordano quella della grande crisi Fiat di un quarto di secolo fa. Quando i piazzali di Mirafiori non bastavano più e furono affittati altri terreni, salvo poi lanciare le offerte a km zero per riuscire a smaltire l’invenduto con sconti superiori al 20%.

Esempio: a Chesterfield, nel Missouri, un ex parcheggio di un centro commerciale è diventato il deposito di centinaia di auto Tesla. E Farmington Hills, nel Michigan, un altro terreno ospita centinaia di Cybertruck, l’unico vero flop nella breve storia della marca di Elon Musk. Che peraltro, va detto, continua ad avere per Tesla bilanci in attivo, contrariamente al disgraziato periodo Fiat citato sopra.

Che cosa farà Elon Musk per invertire il trend negativo di quest’anno?

Stop alla Giga Texas “per manutenzione impianti”

Per fronteggiare la situazione, Tesla ha annunciato per la prima settimana di luglio il secondo stop temporaneo della produzione di Giga Texas, dove vengono prodotti la Model Y e il Cybertruck. Anche se, come al solito, ha rassicurato gli investitori spiegando che la pausa è legata “a lavori di manutenzione e miglioramenti sulle linee di produzione“. Mai dire crisi, insomma, si parla d’altro.

Allo stesso tempo, correttamente, nelle settimane di chiusura Testa offre ai dipendenti un congedo retribuito o la possibilità di un periodo di formazione. Un momento-no capita a tutti i costruttori e tutta l’attenzione si concerta ora a capire che cosa farà Elon Musk, finalmente libero da impegni alla Casa Bianca, per ripartire. Il Cybercab non sembra da solo in grado di invertire la tendenza e si torna a parlare di una piccola Tesla, sulla quale si starebbe lavorando febbrilmente. Se son rose…