Le Tesla durano più del previsto, parola di vigili svizzeri

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le Tesla durano più del previsto, parola della Polizia Locale di Basilea, che nel 2019 aveva inserito in flotta sette Model X, per tenerle fino al 2025. Ma ora…

Le Tesla durano più del previsto: il caso delle Model X in uso a Basilea

Premessa: è evidente che i vigli svizzeri non soffrono le restrizioni di bilancio che spesso affliggono i colleghi italiani. E quando si trattò di acquistare sette nuovi veicoli alto di gamma, si optò per le Model X 100 D anche se il costo unitario (con specifico allestimento) arrivava a 140 mila franchi svizzeri. Al cambio attuale oltre 148 mila euro. La versione base, se così si può dire, costava invece 90.700 franchi. “Il piano iniziale era di sostituirli entro la fine del 2025. Tuttavia, i nostri test hanno dimostrato che è possibile anche un uso più prolungato“, ha spiegato al sito locale BZ Basel il portavoce della Polizia, Rooven Brucker. Le sette Model X resteranno in flotta e non verranno rivendute, dunque, perché l’usura riscontrata è significativamente inferiore rispetto alle auto con motore termico. E la stessa autonomia si è sì ridotta, ma non in modo tale da consigliare di disfarsi delle vettura. Il portavoce ha specificato che le Model X sono già “oltre 100.000 km” e che, quando ci sarà una nuova gara, “Tesla si potrà ricandidare”.

Anche in Francia le Tesla già utilizzate dalle Polizie Locali

Secondo quanto riferisce BZ Basel, la polizia della città svizzera dispone di una flotta di circa 200 veicoli. Di questi solo 15 sono elettrici. Tre anni fa, con un’altra gara, sono stati acquistato altri otto veicoli a batterie: si tratta di Nissan Leaf, costate 30’000 franchi ciascuna, circa 31.800 euro. Solo una delle Leaf è in uso per la normale operatività degli agenti di polizia, le altre sono utilizzate per scopi diversi, per esempio per la parte amministrativa. Tesla sta partecipando un po’ in tutta Europa alle gare indette dai vari corpi di Polizia. In Francia l’ultima cittadina a scegliere Model 3 è stata Mandelieu -La Napoule, 20 mila abitanti. Il sindaco, Sébastien Leroy, ha postato la notizia su X, parlando di “ottimizzazione operativa, risparmio energetico e manutentivo dell’85%. È un peccato che i produttori francesi non abbiano risposto al nostro bando di gara“. Stessa scelta era già stata fatta da Bezons, 28 mila abitanti nella regione Ile-de France.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico