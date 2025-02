Le Tesla come lumache in autostrada: che senso ha?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le Tesla come lumache in autostrada: un lettore ne ha viste due con targa francese procedere a 100 all’ora, “come una Pandina”: che senso ha? Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Le Tesla come lumache: che senso ha comprare un macchinone da 70-80 mila euro per poi andare a 100 all’ora?

“M entre percorrevo l’autostrada Torino-Aosta direzione Monte Bianco, mi sono imbattuto in due Tesla con targa francese che viaggiavano presumo verso il tunnel a una velocità di circa 100 km/h. Ho seguito le due auto per alcuni km e a velocità sempre uguale, credo che fossero in riserva di batteria e volevano arrivare in Francia. Mi è sorto un dubbio: ma che senso ha comprare un macchinone da oltre 70 – 80 mila euro e poi viaggiare in autostrada come una Pandina? Credo che finirà che non sarà risolto il problema della ricarica i solo elettrico non potrà mai decollare “ . Francesco Beriachetto

Le ricariche ci sono e le Tesla costano molto meno di 70-80 mila euro

Risposta. Sfatiamo subito il mito dei "macchinoni da 70-80 mila euro": le Tesla partono da 35.990 euro (leggi qui) e la stragrande maggioranza dei modelli venduti è comunque sotto i 50 mila euro. Ciò detto: anche noi viaggiamo molto in autostrada e ci capita molto raramente di vedere Tesla a velocità come quelle descritte dal lettore. Non sappiamo dove fossero dirette le due auto con targa francese, ma su un aspetto possiamo rassicurare Francesco: di ricariche in Italia ce ne sono a sufficienza. Dentro e fuori autostrada, come può confermare chiunque viaggi con un'auto elettrica e non ne parli solo per sentito dire. O, peggio, letto sui social. L'unica cosa che ci viene in mente è che i due signori volessero consumare poco per arrivare al confine, perché la ricarica in Francia costa parecchio di meno. Ma questo è tutto un altro discorso, legato anche a quanto paghiamo l'energia in questo disgraziato Paese.