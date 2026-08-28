Le supercar resteranno termiche, parola di Mate Rimac, imprenditore croato che possiede la Bugatti, oltre al marchio che porta il suo nome.

Come gli orologi svizzeri, roba da super-ricchi

Rimac a soli 38 anni è un personaggio molto ascoltato nel mondo dell’auto. È riuscito a creare un piccolo gruppo produttore di supercar mantenendo la base in un Paese di nessuna tradizione come la Croazia. Intervistato dal network americano CNBC, ha usato un’espressione evocativa per spiegare la situazione attuale. Parlando di una “fase da orologio svizzero”. Con i facoltosi acquirenti che rifiutano l’elettronica ad alta tecnologia delle auto elettriche a favore della meccanica sofisticata e dei dettagli artigianali delle supercar a benzina. La Ferrari ha dunque sbagliato a proporre la sua prima elettrica, la criticatissima Luce? Parrebbe di sì, a sentire Rimac, che vede in futuro un mercato mondiale dell’auto di massa dominato da veicoli elettrici a basso prezzo. In gran parte made in Cina. Mentre nel top del mercato i miliardari vorranno auto vecchia scuola, con rumore e fascino emotivo.

Le supercar resteranno termiche: e la Ferrari Luce?