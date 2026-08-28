Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il28 Agosto 2026
0

Le supercar resteranno termiche, parola di Mate Rimac

2 min


Promo Estiva Vai Elettrico

Le supercar resteranno termiche, parola di Mate Rimac, imprenditore croato che possiede la Bugatti, oltre al marchio che porta il suo nome.

Come gli orologi svizzeri, roba da super-ricchi

Le supercar resteranno termiche
Mate Rimac, proprietario della Bugatti, rilevata da VW Group.

Rimac a soli 38 anni è un personaggio molto ascoltato nel mondo dell’auto. È riuscito a creare un piccolo gruppo produttore di supercar mantenendo la base in un Paese di nessuna tradizione come la Croazia. Intervistato dal network americano CNBC, ha usato un’espressione evocativa per spiegare la situazione attuale. Parlando di una “fase da orologio svizzero”. Con i facoltosi acquirenti che rifiutano l’elettronica ad alta tecnologia delle auto elettriche a favore della meccanica sofisticata e dei dettagli artigianali delle supercar a benzina. La Ferrari ha dunque sbagliato a proporre la sua prima elettrica, la criticatissima Luce? Parrebbe di sì, a sentire Rimac, che vede in futuro un mercato mondiale dell’auto di massa dominato da veicoli elettrici a basso prezzo. In gran parte made in Cina. Mentre nel top del mercato i miliardari vorranno auto vecchia scuola, con rumore e fascino emotivo.

Le supercar resteranno termiche: e la Ferrari Luce?

E qui arriva il paragone con gli orologi. Il mercato di massa è stato conquistato da prodotti digitali e intelligenti. Ma i ricconi si baloccano con oggetti super-raffinati (e costosi) prodotti con l’inimitabile capacità meccanica svizzera. “Il segmento superiore, come le auto sportive e verso l’alto, rimarrà a combustione per molto tempo, esattamente come gli orologi”, ha detto Rimac. “Solo il 5% degli orologi è prodotto in Svizzera, ma è lì che viene realizzato il 90% dei profitti. Un Apple Watch o qualsiasi tipo di Smartwatch può fare molte altre cose. Ma nessuno pagherà 200.000 dollari per questo”. Non a caso la Ferrari stessa non prevede una conversione totale della produzione all’elettrico. L’ ad Benedetto Vigna ha spiegato più volte che la Luce è una sfida in un terreno nuovo, secondo una tradizione a innovare della Casa di Maranello. Ma al momento non sono previsti altri modelli EV.

– Prova Geely EX5, il SUV da 35.900 euro: articoloVIDEO

Redazione
il28 Agosto 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

BYD: in arrivo un "fratello" maggiore per la Dolphin Surf

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!