Le stazioni di ricarica? Un Far West senza regole, difficili da usare e in cui ognuno fa quello che gli pare. Valter racconta la sua esperienza di viaggio. Vaielettrico risponde.

Le stazioni di ricarica? Ognuno parcheggia dove gli pare e devi destreggiarti…

“V i scrivo per denunciare la scarsa e inefficiente regolamentazione per l’uso degli impianti di ricarica. E l’assoluta mancanza di regole di progettazione delle stazioni. Durante il mio viaggio di ritorno da Firenze a Torino con la mia ID.4 ho programmato una sosta di ricarica a Massa presso il centro commerciale Carrefour. Dove è presente una colonnina Be Charge 75 kW (CCS) e ulteriori 4 colonnine in AC a 22 kW. Al mio arrivo ho trovato lo spazio di parcheggio di fronte alla colonnina occupato da un’auto plug-in in ricarica. Pur cercando di parcheggiare l’ID.4 il più vicino possibile al charger, il cavo per la ricarica CCS non risultava abbastanza lungo per arrivare alla presa dell’auto. Fortuna ha voluto che si è liberato uno spazio nel lato posteriore alla colonnina (non riservato alla ricarica) e riposizionando l’auto sono riuscito ad avviare la ricarica “ .

Due problemi: cavi troppo corti e persone poco intelligenti

“ Al mio ritorno, 40 minuti dopo, l’auto plug-in si trovava nella stessa posizione, collegata alla presa AC, non so se ancora in ricarica. La mia critica affronta due aspetti:

– il primo evidenzia una criticità nel progetto e nel posizionamento del charger: i cavi dovrebbero arrivare a coprire completamente gli spazi delle postazioni attinenti. Senza obbligare a cercare il parcheggio pazzo per allacciare la spina. I cavi potrebbero essere più lunghi anche solo di un metro: basterebbe a coprire un paio di posizioni.

– Il secondo punto riguarda il comportamento delle persone, per far ricaricare chiunque abbia necessità. Se un HyperCharger ha più prese (75 kW, 50 kW, 22 kW come in questo caso), e nello stesso spazio esistono altri sistemi di ricarica da 22 separati dal principale, sarebbe più intelligente occupare una delle singole colonnine, se hai bisogno di ricarica a 22 kW AC. E lasciare libero lo spazio per altri utenti a cui serve la ricarica fast “ .

Le stazioni di ricarica avrebbero bisogno di regole certe

“ Ad oggi i sistemi di ricarica e la loro gestione sono paragonabili ad un Far West, dove ognuno fa le proprie regole. Non esiste un regolamento chiaro, che ne permetta l’utilizzo in modo corretto ed efficace. Mi chiedo chi potrebbe aiutare il mondo dell’elettrico a crescere in questo senso. La vostra redazione fa già parecchio, evidenziando tutte le problematiche del mondo elettrico. Ma occorrerebbe una specie di authority ad hoc per far implementare le regole e farle rispettare. Vi ringrazio, cordiali saluti “ . Valter Sartori.

Risposta. Ognuno dovrebbe fare qualcosa per rendere le ricariche più agevoli. Un primo punto riguarda chi produce le colonnine: l’uso dimostra che spesso i cavi sono troppo corti, ne servono di più lunghi. Spesso proprio perché, come scrive Valter, si è costretti a ricaricare in posizioni assurde. E le stazioni andrebbero posizionate in aree sufficientemente ampie e accessibili. Quanto alle regole per l’uso, il nostro contributo potrebbe essere quello di raccogliere i suggerimenti di chi le colonnine le usa davvero. E costruire una sorta di decalogo da sottoporre a tutte le parti in gioco. Da chi le colonnine le ospita (come in questo caso Carrrefour) a chi le installa e gestisce.

