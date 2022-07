Le sciocchezze del telecronista Sky sull’auto elettrica: altra perla, altro esempio di come non fare informazione televisiva, dopo le intemerate di Nicola Porro.

Le sciocchezze del telecronista: “Per certi aspetti l’elettrico inquina di più dei benzina”

Gli ultras dei motori termici sono sempre all’opera, anche se si tratta di parlare di tutt’altro, come il Gran Premio d’Inghilterra di Formula Uno. Ed ecco sbucar fuori l’attacco, che ha lasciato di stucco molti nostri lettori. Il telecronista inizia definendo “scellerata” la decisione di virare sul solo-elettrico a partite dal 2035. Dicendosi convinto che comunque di qui a 13 anni anche la UE si renderà conto di aver preso una cantonata. Perché mai? Perché, spiega il telecronista, “opinione personale, ma l’elettrico non è la soluzione che risolve i problemi. Anche perché fare l’elettrico per certi aspetti inquina di più che non andare con la benzina“. Ecco, su questo punto bisogna essere chiari, una volta per tutte, e farlo sapere anche alla direzione di Sky. NON È VERO che l’elettrico inquina più dei motori a benzina.

Reazioni tra l’ironico e l’indignato

Non lo diciamo noi. Lo dice l’EPA, l’Agenzia Federale americana per l’ambiente (qui). Lo dice la IEA, l’organo più accreditato a livello mondiale per gli studi sull’energia. E lo dice l’AEA, l’Agenzia europea per l’Ambiente (qui). L’elettrico è sempre più sostenibile dei motori a benzina, perché le emissioni legate alla produzione delle batterie vengono ampiamente compensate nel ciclo di vita del veicolo. Il commento di Sky, come dicevamo, ha suscitato molte reazioni, chi a favore e chi contro. Ma c’è anche chi, come il n.1 di Enel Group Francesco Starace, ha scelto la strada dell’ironia: “Anche perché…anche perché…anche perché… nessun timore. Andremo sempre a vedere le corse delle macchine a motore a combustione interna, come andiamo ancora a vedere le corse dei cavalli! E ci piacerà sentire quel rumore incredibile in pista. In pista appunto“. O come l’ex segretario di Motus-e, Dino Marcozzi, che ha definito le affermazioni dell’ineffabile telecronista “l’angolo del buonumore“.