Le rinnovabili subito, poi (forse) il nucleare, dice l’Enel







Le rinnovabili subito, poi (forse) il nucleare, dice l’amministratore delegato dell’Enel Flavio Cattaneo. Spegnendo facili entusiasmi.

Le rinnovabili subito: “150 gigawatt in attesa di autorizzazione”

“Per rispondere all’aumento della domanda, abbassare il costo dell’energia e aumentare l’indipendenza e la sicurezza serve un mix di generazione equilibrato. Si può fare da subito: ci sono 150 gigawatt di progetti rinnovabili pronti a essere realizzati, ma che sono fermi in attesa di autorizzazione. Capisco che in qualche caso possano esserci dei problemi oggettivi, ma è possibile che siano tutti fermi? E che in Italia non si riesca a fare nemmeno il revamping degli impianti esistenti?“. Lo ha detto non un irriducibile ecologista, ma il numero uno dell’Enel, Flavio Cattaneo, in una tavola rotonda Adepp. Cattaneo è stato recentemente rinnovato al vertice della grande azienda pubblica dal governo Meloni, che sulle rinnovabili non sta mettendo un grande impegno.

Sì al nucleare, ma solo se economicamente sostenibile

“Guardando al futuro”, ha aggiunto Cattaneo, “è un bene che il Governo stia creando le condizioni per introdurre il nucleare di nuova generazione“. Ma il numero uno dell’Enel ha spento i troppo facili entusiasmi che girano anche in ambienti governativi: “Abbiamo dato vita a Nuclitalia che si occupa di studiare la fattibilità dell’introduzione di soluzioni come Smr e Amr in Italia. Bisogna però capire se si tratta di tecnologie economicamente sostenibili. E con quale modello di business e se ci sono le condizioni per creare e coinvolgere una filiera nazionale. Solo una volta che avremo queste informazioni sarà possibile prendere decisioni“.

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