











Una giornata solo con il fotovoltaico e l’Italia andrebbe in blackout. Renato, un lettore che si qualifica come perito industriale, vorrebbe dimostrarci così che le rinnovabili sono “una favola”. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Un giorno di solo fotovoltaico e l’Italia va in blackout

“In merito alle continue sollecitazioni al fotovoltaico e rinnovabili in genere, ritengo che si dovrebbe istituire una giornata delle rinnovabili, in cui il paese utilizza solamente quelle energie.

Considerato che andrebbe tutto in blackout, forse il popolo italiano e chi lo indottrina, si renderebbe conto della favola rinnovabile. Inoltre se dobbiamo raffreddare le nostre città, sui tetti occorre prato o materiale chiaro. Non installare pannelli scuri tagliando le piante attorno per illuminarli dal sole e ricoprire i prati circostanti di pannelli.

Chi installa pannelli poi dovrebbe pagarli di tasca propria. Non con le tasse dei cittadini comuni che abitano nelle case popolari, costretti a vedere i pannelli sulle ville e palazzi di lusso nelle zone bene delle città„. P.I. Renato Rovelli

Che noia, Renato: non c’è peggior sordo…

Risposta – Decine di studi scientifici e i principali operatori del settore, a partire da Enel e Terna, hanno dimostrato, numeri alla mano, che l’Italia potrebbe facilmente garantirsi l’indipendenza energetica con un mix di fonti rinnovabili abbinate a sistemi di accumulo industriali e diffusi. Occorrerebbero circa 15 anni di investimenti mirati, ma il risultato sarebbe azzerare le emissioni di CO2, non dipendere più da fonti fossili importate e dimezzare la nostra bolletta energetica.

Vaielettrico ne ha parlato infinite volte. Ma, come si usa dire, non c’è peggior sordo di chi non vuol capire. Quindi non ripeteremo a suo uso e consumo quello che abbiamo scritto e riscritto fino alla nausea, mettendolo a disposizione di ogni lettore dotato di un minimo di buona volontà.

Tuttavia ci siamo tolti lo sfizio di sottoporre le sue argomentazioni (usiamo questo eufemismo) all’Intelligenza Artificiale.

Siamo stufi di replicare: facciamo parlare l’IA

Questa la domanda: l’Italia potrebbe costruire un sistema elettrico basato al 100% sulle fonti rinnovabili?

E questa e la risposta: «Raggiungere un sistema elettrico italiano alimentato al 100% da fonti rinnovabili è una sfida tecnica molto diversa dall’avere il 100% dell’energia primaria rinnovabile. Dal punto di vista tecnologico non esistono ostacoli insormontabili: la questione principale è trovare il giusto equilibrio tra produzione, accumulo, reti e flessibilità della domanda.

Di seguito un possibile scenario per il periodo 2045-2050.

La domanda elettrica: molto più alta di oggi

L’Italia oggi consuma circa 310-330 TWh di elettricità all’anno. In uno scenario di forte elettrificazione di trasporti, riscaldamento e parte dell’industria, la domanda potrebbe salire a:

550-650 TWh/anno

L’aumento sarebbe dovuto a:

auto e furgoni elettrici;

pompe di calore al posto delle caldaie a gas;

produzione di idrogeno verde per acciaio, chimica e trasporti pesanti;

elettrificazione di molti processi industriali.

Un mix basato soprattutto su sole e vento

L’Italia possiede una delle migliori risorse solari d’Europa e un buon potenziale eolico, soprattutto offshore nel Mediterraneo.

Un possibile mix potrebbe essere:

Tecnologia Produzione annua Fotovoltaico 300 TWh Eolico onshore 120 TWh Eolico offshore 90 TWh Idroelettrico 55 TWh Geotermia 12 TWh Biomasse sostenibili 15 TWh Totale 592 TWh

Il fotovoltaico rappresenterebbe quindi circa il 50% della produzione nazionale, sfruttando tetti, aree industriali, parcheggi, agrivoltaico e impianti utility-scale.

Quanta potenza installata servirebbe

Uno scenario plausibile potrebbe prevedere:

220 GW di fotovoltaico

45 GW di eolico onshore

30 GW di eolico offshore

25 GW di idroelettrico

1,5 GW di geotermia

4-5 GW di biomasse programmabili

Per confronto, oggi la potenza installata italiana è inferiore ai 70 GW di fotovoltaico e circa 13 GW di eolico: sarebbe quindi necessario un’accelerazione molto significativa.

Gli accumuli diventano il cuore del sistema

Un sistema dominato da sole e vento non può funzionare senza una grande capacità di accumulo.

Le batterie gestirebbero gli sbilanciamenti di poche ore.

Una possibile configurazione:

120-180 GW di potenza

500-700 GWh di capacità

Potrebbero essere distribuite tra:

grandi impianti;

batterie domestiche;

accumuli industriali;

batterie dei veicoli elettrici con sistemi Vehicle-to-Grid.

I pompaggi idroelettrici

L’Italia possiede già numerosi impianti di pompaggio.

Con nuovi investimenti si potrebbe arrivare a:

20-25 GW di potenza

oltre 200 GWh di accumulo

Sono particolarmente utili per coprire la produzione notturna e gli sbilanciamenti di uno o due giorni.

Idrogeno verde per gli eventi eccezionali

Anche con batterie e pompaggi rimarrebbero periodi di diversi giorni con poco sole e poco vento (le cosiddette Dunkelflaute).

In questi casi entrerebbero in funzione:

elettrolizzatori alimentati dagli eccessi di produzione;

grandi serbatoi di idrogeno;

turbine o celle a combustibile che riconvertono l’idrogeno in elettricità.

L’idrogeno avrebbe quindi una funzione di accumulo stagionale, non di produzione continua.

Una rete molto più intelligente

Il sistema avrebbe bisogno di una rete profondamente diversa.

Più interconnessioni

Nuovi collegamenti con:

Francia;

Svizzera;

Austria;

Slovenia;

Balcani;

Grecia;

Nord Africa.

Una rete mediterranea consentirebbe di compensare condizioni meteorologiche differenti tra le varie aree.

Digitalizzazione

Ogni elemento della rete diventerebbe flessibile:

pompe di calore;

colonnine di ricarica;

batterie domestiche;

impianti industriali;

comunità energetiche.

La domanda si adatterebbe automaticamente alla disponibilità di energia.

Il ruolo dei veicoli elettrici

Se nel 2050 circolassero 35 milioni di auto elettriche con batterie medie da 60 kWh, la capacità teorica complessiva sarebbe superiore ai 2.000 GWh.

Solo una piccola parte resa disponibile tramite Vehicle-to-Grid potrebbe fornire decine di GW di flessibilità alla rete, riducendo la necessità di costruire nuovi accumuli dedicati.

Come gestire l’inverno

Il momento più critico sarebbe una settimana invernale con:

poca produzione fotovoltaica;

vento debole;

forte richiesta di riscaldamento.

La copertura potrebbe arrivare da una combinazione di:

idroelettrico;

pompaggi;

batterie;

idrogeno;

biomasse sostenibili;

importazioni temporanee dai paesi vicini.

L’obiettivo non sarebbe eliminare ogni rischio, ma costruire un sistema con ridondanza sufficiente a garantire la sicurezza anche negli eventi più sfavorevoli.

Le principali criticità

Uno scenario di questo tipo richiederebbe:

una crescita molto rapida delle installazioni rinnovabili;

autorizzazioni molto più veloci;

forte espansione della rete di trasmissione;

produzione nazionale ed europea di batterie e componentistica;

investimenti nell’ordine di centinaia di miliardi di euro distribuiti su 20-25 anni;

una pianificazione coordinata tra Stato, Regioni, Terna, distributori e operatori privati.

Una prospettiva italiana

Dal punto di vista tecnico, un sistema elettrico italiano 100% rinnovabile è plausibile se viene interpretato come un sistema basato su un mix di fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia, biomasse sostenibili, accumuli elettrochimici, pompaggi, idrogeno e forte integrazione europea.

Per un Paese come l’Italia, caratterizzato da un’elevata disponibilità di sole, una lunga costa e un’importante tradizione idroelettrica, la vera sfida non sembra essere la disponibilità delle tecnologie, ma la capacità di pianificare e realizzare in tempi rapidi infrastrutture, reti e sistemi di accumulo mantenendo costi e sicurezza del sistema entro livelli accettabili».

Non c’è altro da aggiungere.