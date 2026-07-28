Le rinnovabili non bastano a Meta, la IA ha fame di energia













Le rinnovabili non bastano più a Meta, il colosso di Facebook e Instagram. L’Intelligenza artificiale ha troppa fame di energia…

Le rinnovabili non bastano, si torna alle centrali a gas

Il segnale, inequivocabile, è arrivato quando Meta ha disdetto la parteicpazione a RE100. Ovvero l’iniziativa globale in cui le aziende partner si impegnano a utilizzare il 100% di rinnovabili. Impossibile per il colosso di Mark Zuckerberg, che progetta di costruire diverse centrali a gas per alimentare i suoi data-center di intelligenza artificiale. È stato il sito Recharge con uno scoop a rivelare che Meta era uscita da RE100 perché non soddisfa più i criteri dell’iniziativa. Interrompendo un rapporto nato nel 2016, quando Facebook si era impegnato a coprire l’intera attività con rinnovabili entro il 2020. Obbiettivo raggiunto nel 2021, ma solo grazie anche a certificati di energia rinnovabile (REC) acquistati da terzi.

L’insaziabile appetito di energia dell’IA

Poi è arrivato quella che Electrek definisce “l’insaziabile appetito di energia dell’IA”. Partendo dal più importante data center di Meta, Hyperion, in Louisiana. Alimentato nei progetti iniziali da tre nuove centrali a gas per un totale di circa 2,26 GW. Peraltro costruito in una pianura alluvionale, con non pochi problemi anche di tipo assicurativo. A marzo l’utility Entergy Louisiana ha annunciato un secondo accordo per altri sette impianti di gas a ciclo combinato, per oltre 5,2 GW. Una strada, questa degli impianti a gas, percorsa anche da altri colossi dell’hi-tech come Google e Microsoft. L’uscita dda RE100 pone nuovi dubbi sull’etica di Meta. Un colosso già oggetto di indagini e multe su diversi fronti, come la diffusione di contenuti che possono gravemente nuocere ai minori.

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