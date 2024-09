Le rinnovabili fanno miracoli: meno emissioni (6%) in Italia

Per fortuna le rinnovabili stanno facendo miracoli, altrimenti l’Italia avrebbe chiuso il primo semestre 2024 con un aumento delle emissioni clima alteranti. Allontanandosi ulteriormente dagli obiettivi di decarbonizzazione concordati con l’Unione Europea.

Tutta Europa fuori rotta con le emissioni. Ma nel 2024 l’Italia si fa bella

Secondo l’ analisi del sistema energetico appena pubblicato da Enea (qui la sintesi completa), infatti, i brillanti risultati generali del nostro Paese (emissioni di CO2 -6% contro il -4% dell’Eurozona e quota di generazione elettrica da fonti fossili scesa al 38%, in flessione di ben 10 punti) sono da ascrivere soltanto all’ecosistema elettrico. Che per giunta continua ad efficientarsi, contribuendo a una riduzione dei consumi energetici complessivi del 2%.

Perchè tutto il resto, come cantava Franco Califano, è noia: gli altri settori continuano come al solito ad emettere più CO2, anche se soltanto l’1% in più. Parliamo dei settori non vincolati al sistema europeo di scambio delle emissioni (in gergo settori non-ETS) come trasporti, civile, agricoltura, rifiuti e piccola industria.

«L’indice relativo alla decarbonizzazione beneficia del calo delle emissioni nel settore elettrico, che ha reso la traiettoria delle emissioni dei settori ETS (generazione elettrica ed energivori) ampiamente in linea con il target 2030» commenta Francesco Gracceva, il ricercatore ENEA che coordina l’Analisi.

Sono invece gravemente fuori target 2030 in primis i trasporti su strada, quelli aerei e l’agricoltura, settori che con il loro peso zavorrano ogni sforzo verso la sostenibilità. Secondo gli obiettivi fissati dal PNIEC i settori non-ETS dovrebbero ridurre le emissioni al ritmo del 5% annuo.

Nei trasporti emissioni senza freno

Tornando al settore elettrico l’analisi sottolinea ancora la performance delle fonti rinnovabili, cresciute del 25% e ormai in grado di coprire una quota elettrica del 44%, con picchi mensili fino a oltre il 52%. Tra le fonti fossili, si contrae sia per l’utilizzo del carbone (-60% contro -24% dell’Eurozona) sia il gas naturale (-5% contro -4%).

Ciò ha permesso una riduzione delle emissioni del settore pari al 32%. E il calo dei consumi elettrici totali, sottolinea ancora Gracceva, è più ampio di quello che sarebbe stato normale attendersi per la stagnazione del Pil e il clima particolarmente mite.

Prezzi elettrici, Italia sempre più staccata

Enea elabora anche un indice, ENEA ISPRED, che misura la competitività dell’industria italiana del green. L’indice registra un leggero miglioramento, ma rimane sempre vicino ai minimi storici. Restano molto bassi i valori di due componenti: decarbonizzazione e prezzi e competitività. In miglioramento la terza componente, sicurezza energetica, anche qui grazie allo sviluppo delle rinnovabili.

I prezzi di elettricità e gas per famiglie e imprese sono scesi più lentamente che negli altri paesi europei con una forbice salita ad oltre il doppio della media di Germania, Francia e Spagna.

Infine l’analisi evidenzia che la nostra dipendenza dalle importazioni di tecnologie low carbon continua ad aumentare. Sbilanciamenti particolarmente significativi si registrano nel fotovoltaico (deficit pari a 2 miliardi di euro), accumulatori (3 miliardi) veicoli a basse emissioni (2 miliardi). Segno positivo solo per solare termico ed elettrolizzatori.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –