Le ricariche più utilizzate in Germania. E da noi?

Le ricariche più utilizzate in Germania in corrente continua? Nell’ordine Ionity, Tesla e Fastned. Vorremmo avere gli stessi dati per l’Italia…
Le ricariche più utilizzate: Ionity davanti a Tesla e Fastned
I dati sono stati postati, non senza soddisfazione, dal n.1 di Ionity, Jeroen Van Tilburg. La sua società è infatti risultata prima sia come risultato medio per charging point (894,1 ricariche) sia come stazione con il bilancio record. Ovvero Köschinger Forst, sulla A9 tra Monaco e Norimberga, con 1.952 sessioni per punto di ricarica nel trimestre, circa 21 auto al giorno per ogni singolo caricatore. Nella classifica, contenuta nel Lademarkt-Report di ChargePointRadar ( oltre 175.000 punti di ricarica pubblici) Ionity ha battuto tre competitor molto agguerriti. Al 2° posto si è piazzata Tesla con i suoi Supercharger (659,5 ricariche), seguita da Fastned (526,5) e da EnBW (513,0). Numeri ragguardevoli, che danno l’idea di un mercato ormai maturo. In Germania in settembre si sono sfiorate le 90 mila auto elettriche vendute.
“Il successo non si misura dal numero di colonnine”
“Ogni ricarica veloce ha una connessione alla rete, un permesso e anni di costi operativi”, ha commentato van Tilburg. “E quei costi sono gli stessi sia che 21 auto si fermino lì ogni giorno sia solo 2. Ecco perché non misuro il successo di una rete di ricarica solo dal numero di spine. Ciò che conta è avere i caricabatterie giusti nel posto giusto. Sulle rotte che le persone effettivamente guidano, alle fermate che comunque farebbero, con abbastanza potenza per le auto che arrivano dopo. I dati tedeschi ora indicano quanto vale il posto giusto. Sarei curioso di vedere le stesse cifre per il resto d’Europa”. Lo saremmo anche noi per quel che riguarda l’Italia. Un mercato ancora arretrato, in cui gli operatori della ricarica continuano a lamentare lo scarso utilizzo delle loro colonnine. Tenendo rigorosamente per sé i consuntivi.