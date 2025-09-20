Premium

Redazione
il20 Settembre 2025
Le ricariche nel Nord Europa, vere e proprie aree di servizio

Le ricariche nel Nord Europa? Sono vere e proprie aree di servizio, con spazi di ristoro che nulla hanno da invidiare ai nostri autogrill.

Le ricariche nel Nord? Fotovoltaico e area dedicata ai camion

Le ricariche nel Nord

Le ricariche nel Nord

 

L’esempio ce lo dà la nuova stazione di Gentbrugge, in Belgio, appena inaugurata da Fastned. Simone Saccani,
🔌 16 punti di ricarica, coperti dalle tettoie fotovoltaiche
🚛 4 stalli di ricarica dedicati ai camion
🏠 ristorante, negozio e self-service aperti 24/7
🌳 area giochi e tavoli da picnic all’aperto

Due cose ci colpiscono tra le tante. Le tettoie fotovoltaiche, pur in Paesi che non hanno certo l’irraggiamento dell’Italia, sono ormai una regola. Così come è una regola dedicare una parte della stazione di servizio ai mezzi pesanti, segno che questa tipo di utenza sta finalmente cominciando a crescere.

Leggi anche:  caserme più verdi per l’Arma, con riacariche gratis per i dipendenti

 

