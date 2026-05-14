Le ricariche meno care per AC, DC e HPC







Le ricariche meno care in Italia, per le varie potenze nel rilevamento di aprile curato da Adiconsum e TariffeEV. Prezzi stabili o in lieve calo.

Le ricariche meno care: nelle HPC Tesla Supercharger a 0,30

Mentre benzina e gasolio restano su costi altissimi, qui c’è una lievissima flessione nel prezzo medio complessivo delle DC a 0,74 €/kWh (-1 centesimo). Molti operatori stanno diversificando le tariffe in base all’orario di ricarica, privilegiando tariffe più basse la sera e nelle prime ore del mattino. Vedi il caso di Ewiva. Questo consente di offrire alcune tariffe più vantaggiose che fanno abbassare i costi medi. Resta valido il consiglio di verificare sempre, direttamente sulla colonnina scelta o tramite app, quale operatore offra in quel momento la tariffa più conveniente. Purtroppo in Italia, a differenza di diversi Paesi del Nord Europa, non c’è ancora l’obbligo di esporre il prezzo all’ingresso della stazione. La concorrenza, comunque, comincia a esserci, come mostra la tabella sopra con le offerte migliori. Si parte dallo 0,25 di EMOBITALY nelle AC. E fa un certo effetto vedere che i Supercharger sono a 0,30/kWh, anche se il prezzo è riservato a chi guida Tesla. Il prezzo medio in aprile è stato di 0,63 €/kWh nelle AC, di 0,74 nelle DC e di 0,76 nelle HPC. Le differenze tra operatori possono essere enormi, quindi.

E questo è il confronto con chi viaggia a benzina o diesel

Per la prima volta l’Osservatorio pubblica anche un confronto con il costo di benzina e gasolio, aggiornato al 13 maggio. Con gasolio self a 1,986 euro al litro e la benzina self a 1.919, tenendo conto di un conusmo medio di un’auto diesel a 20 km/l. e a benzina a 18 km/l. Mentre per l’auto elettrica il riferimento è un consumo medio in città di 13 kWh/100 km e in autostrada di 20 kWh. La tabella sopra indica dove si raggiunge il punto di pareggio. L’esempio pratico che viene fatto è: se carichi a casa a 0,25 €/kWh, spendi solo 3,25 euro/100 km, contro i 10,66 euro della benzina. E risparmi circa il 70 %. Ovviamente i costi variano leggermente in base all’efficienza energetica dei diversi modelli di auto e del costo variabile della benzina/diesel. Per capire come sono congegnate le tariffe rilevate all’Osservatorio, riproduciamo qui sotto la tabella relativa alle ricariche HPC. Rimandando al sito dedicato per tutti i confronti.