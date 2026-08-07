Le ricariche meno care? Con il roaming giusto…







Le ricariche meno care? Adiconsum e TariffEV hanno aggiornato il rilevamento mensile con luglio 2026. Ecco dove si spende meno.

Le ricariche meno care? Il meglio di AC, DC e HPC

Mentre i prezzi di benzina e gasolio restano altissimi, le tariffe di ricarica restano sostanzialmente stabili, Nonostante gli aumenti di alcuni operatori. Un compenso molti operatori, in occasione dei mesi estivi, propongono promozioni una tantum che offrono buoni vantaggi. L’indagine ha preso in esame un totale di 20 operatori in AC, 20 Operatori in DC e 16 Operatori in HPC. Come al solito occorre lavorare di app per trovare, con il roaming, il prezzo più conveniente. Ognuno deve capire quale app scegliere a seconda delle colonnine nelle quali ricarica abitualmente. Con la possibilità, se si fa la scelta giusta, di spendere cifre molto convenienti, anche nel confronto con i costi di diesel e benzina. L’indagine pubblica anche il prezzo medio rilevato per luglio: in AC 0,63 €/kWh, in DC 0,74 €/kWh, HPC: 0,74 €/kWh.

La soglia di convenienza rispetto a gasolio, benzina e GPL

Condizione di guida vs Diesel (10,40 €/100 km) vs Benzina (11,01 €/100 km) vs GPL (6,12 €/100 km) Città (13 kWh/100 km) Costo di pareggio 0,800 €/kWh Costo di pareggio 0,847 €/kWh Costo di pareggio 0,471 €/kWh Autostrada (20 kWh/100 km) Costo di pareggio 0,520 €/kWh Costo di pareggio 0,551 €/kWh Costo di pareggio 0,306 €/kWh

Molto interessante il confronto con i prezzi di benzina e gasolio, per capire quando l’elettrico conviene (tabella qui sopra). Come riferimento per i carburanti sono stati presi i prezzi self della Regione Lazio del 8 agosto. Con il gasolio a 2.080 €/L., la benzina a 1.982 e il GPL a 0.734. Consumi medio di auto a diesel 20 km/l, di auto benzina 18 km/l e di auto GPL 12 km/l. Per le auto elettrico il riferimento è a 13 kWh/100 km in città e 20 kWh in autostrada. Le due tabelle sotto indicano invece il maxi-risparmio che si ha ricaricando a casa, a un prezzo di 0,25/kWh.

Esempio pratico in Città (ricarica domestica a 0,25 €/kWh)

Elettrico: 13 kWh × 0,25 = 3,25 €/100 km

Risparmio vs Diesel: 7,15 €

Risparmio vs Benzina: 7,76 €

Risparmio vs GPL: 2,87 €

Risparmi annuali su 10.000 km

3,25 €/100 km × 100 = 325 €/anno

vs Diesel: 7,15 €/100 km × 100 = 715 €/anno

vs Benzina: 7,76 €/100 km × 100 = 776 €/anno

vs GPL: 2,87 €/100 km × 100 = 287 €/anno