Le ricariche in Italia? Care, ma ci sono. Parola di francese

Le ricariche in Italia? Care, tre volte più che in Francia, ma ci sono. Parola di William, un turista francese che ha fatto un lungo tour lungo le due coste della penisola. Confutando le acccuse comparse anche su questo sito. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Le ricariche in Italia? Con un buon pianificatore…

“Leggendo il vostro articolo sul signore che ha fatto Reggio Calabria-Roma, sono rimasto stupéfait, stupefatto. Io sono francese, con la Tesla Model Y sono venuto in ferie in Italia. Un viaggio da Lione a Torino, poi Alessandria, Genova, Viaregggio, Siena, Perugia. E ho tagliato dalle montagne, non so piu come si chiama questa zona, per arrivare sull’Adriatico, che ho fatto a tappe fino a Gallipoli, passando per Bari, Polignano e Brindisi. Poi Lagonegro dove c’e una supercaricaTesla proprio all’uscita del casello, nel bel parcheggio dell’albergo. Sono poi risalito da Napoli, Costiera Amalfitana, Roma, Isola del Giglio e infine ritonato in Francia. Il tutto senza autostrada, a parte il pezzo Viareggio-Genova con rifornimento a Sarzana. Riassumendo: a parte il costo, tre volte piu care in Italia, non c’è nessun problema di rifornimento, con un buon pianificatore come quello della Tesla. Auto molto meno costosa di un’Audi e sicuramente più rivendibile“. William Castiglia

C’è un problema di prezzi, non di rete…

Risposta. Il nostro lettore francese conferma quel che andiamo dicendo da tempo. Non mancano le ricariche in Italia, considerando il numero di auto elettriche in circolazione e prendendo in esame anche le autostrade. C’è semmai un problema di prezzi, confermato da William nel confronto impietoso con la Francia. Ora si sta lavorando anche su questo fronte, grazie anche all’arrivo di diversi operatori stranieri a far concorrenza ai due principali network nazionali. Soprattutto nelle ricariche ad alta potenza.