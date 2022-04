Le ricariche FAST? Da sole non bastano. Servono più servizi ad hoc per chi si sposta in elettrico. Nei miei viaggi in Italia utilizzo le stazioni più potenti. Se da una parte hanno il pregio di garantire trasferimenti in elettrico diversamente non fattibili, dall’altra presentano spesso gravi carenze nella fruibilità. Non prevedono servizi igienici, bar, né semplici distributori di bevande. Spesso nemmeno di un cestino dei rifiuti. Su questo serve lavorare ancora un po’

Le ricariche FAST? Ci sono esempi virtuosi, ma in generale…

La sosta in alcuni casi può essere molto breve. Diciamo anche di soli 5 o 10 minuti. Ma in alcuni casi può durarne anche 30 o 40. E potrebbe essere un po’ frustrante doverli trascorrere necessariamente in auto, senza nulla a disposizione. Esistono certamente esempi virtuosi, come ad esempio le stazioni di ricarica presso le stazioni di servizio di Free to X nelle arre di servizio autostradali Secchia Est (direzione nord) e Secchia Ovest (direzione sud) della A1. Non si esce nemmeno dall’autostrada, e questa è una bella comodità. Si entra in area di servizio. Si parcheggio l’auto, la si mette in carica e, 24 ore su 24, si accede a tutti i servizi di ristorazione dell’Autogrill. Ma purtroppo moltissime delle stazioni FAST si trovano in zone isolate, senza alcun tipo di servizio. Questo è spesso il caso delle FAST di Enel X. Ottima l’idea di posizionarle di tanto in tanto nei parcheggi dei supermercati o dei grossi centri commerciali. Ma se ci capiti in orario di chiusura…

La situazione in Autobrennero, tra luci e ombre..

L’autostrada A22 è stata tra le primissime a offrire ai proprio clienti un supporto (peraltro gratuito) per la ricarica FAST. In autostrada o immediatamente fuori dal casello. Tuttora è probabilmente l’autostrada meglio coperta dal servizio. Tuttavia, fatta eccezione per le stazioni nelle aree di servizio, come Paganella Est e Ovest o di Nogaredo, se si trovano fuori autostrada spesso non sono supportate da alcun servizio. Nella stazione di Bressanone ci sono i servizi igienici (ma nient’altro). A Rovereto Sud mancano persino i bagni, così come qualsiasi servizio di ristorazione. Anche le Ionity non si salvano. A volte si trovano nei parcheggi di grossi centri commerciali, come a Valdichiana (AR) o Carpi (MO). E questo, come detto, funziona fintanto che i centri commerciali sono aperti, di giorno. Ma isola da qualsiasi servizio la stazione nei momenti di chiusura del centro commerciale. Altre volte (vedi la stazione di Trento), sono in piena zona artigianale, senza nemmeno la toilette.

Le ricariche FAST: quale dovrebbe essere il minimo garantito?

Chi si ferma per ricaricare dovrebbe poter usufruire dei servizi igienici, in primis. Quindi una stazione di ricarica FAST che non si trovi nelle immediate vicinanze di altre strutture (aperte h24) dovrebbe, a mio modo di vedere, essere accompagnata almeno da un WC chimico. Immediatamente dopo, in ordine di priorità, un distributore di bevande calde e fredde e cestini per i rifiuti. In realtà, nel momento in cui si realizzerà la natura del potenziale business indotto, mi aspetto che siano gli stessi fornitori, ad esempio quelli della ristorazione, a capirlo. Adoperandosi per essere presenti sempre (o on demand) là dove serve. Immaginiamo di prenotare dall’app la ricarica e insieme magari la consegna di una pizza: non sarebbe comodo?

