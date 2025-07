Le ricariche ci sono, confermo dopo un viaggio di 3 mila km

Le ricariche ci sono: lo conferma un viaggio-vacanza dal Piemonte alla Calabria, con ritorno via Puglia. In tutto 3.016 km percorsi da Flavio, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“A Modena la Stradale multava auto in sosta davanti alla colonnina”

“Con la mia MG4 Luxury per le vacanze ho fatto questo percorso: partenza da Ivrea (To) per andare a Crotone, per poi andare a Lecce e tornare a Ivrea. Totale 3.016Km. Problemi di ricarica: zero!! Sulla A1 verso sud, fino a Teano ovest, ci sono stazioni di ricarica HPC Free to X ogni 50-70 Km. Anche se sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria le stazioni non sono così capillari come sull’A1, con un po’ di pianificazione non ci sono problemi a trovare le ricariche necessarie. Prima di ripartire per Lecce, ho fatto il ‘pieno’ vicino a Crotone in una Ewiva. E sono arrivato a Brindisi, dove ho utilizzato le colonnine Electrip, che mi hanno permesso di caricare a 0,36€/KW (0,40€/KW scontati con promozioni). Al ritorno sulla A14 in direzione nord ho trovato la stessa capillarità di stazioni Free to X della A1.

Morale: niente stress da ricarica e viaggio piacevole (a parte il traffico!!). Nota negativa e positiva: a Modena est su 8 stazioni di ricarica ben 5 erano occupate da macchine termiche. Ma dopo poco tempo ho visto arrivare una pattuglia della Polizia Stradale che ha provveduto a multare 2 auto termiche ancora parcheggiate“.

“Le ricariche ci sono e questo è quello che ho consumato e speso”

In sintesi i numeri che contano sono:

– Km percorsi: 3016

– kWh consumati: 480

– Spesa totale: 265 euro.

– Quindi ho pagato una media di 0,55€/kWh.

– Per le ricariche ho utilizzato

– EWeGo a 0,62€/kWh

– EVDC a 0,56€/kWh

– Electrip a 0,36€/kWh.

Quindi, per il percorso sopracitato posso assolutamente confermare quel che avete scritto: “Autostrade & dintorni: le ricariche ci sono”. Ciao a tutti e continuate così“.

Flavio Balasini.