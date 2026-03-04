Le ricariche ci sono, 73 mila: ecco dove e come







Le ricariche ci sono, siamo a 73 mila punti (+8.656 nel 2025). Una rete che pone l’Italia al livello di Paesi leader come Francia, Germania e UK. Il report di Motus-E in collaborazione con GSE e RSE.

Il primo dato che salta all’occhio nell’indagine, che fotografa la situazione a fine 2025, è che il 62% dei punti di ricarica messi a terra nel 2025 è di tipo veloce e ultraveloce. Quindi spostarsi su viaggi lunghi con tempi di ricarica accettabili è sempre più facile. A questo si aggiunge il fatto che ormai anche ricaricare in autostrada è sempre più facile. Ormai più del 50% delle aree di servizio è dotato di colonnine: i punti di ricarica sono 1.374. Considerando anche quelli entro 3 km dall’uscita, sono 4.170. Per il resto i dati fondamentali dell’indagine sono 3:

La Lombardia resta la prima Regione per punti di ricarica davanti a Piemonte, Lazio e Veneto

per punti di ricarica davanti a Piemonte, Lazio e Veneto Napoli è la città con più punti di ricarica in rapporto alla superficie, davanti a Milano e Torino

in rapporto alla superficie, davanti a Milano e Torino La rete italiana si attesta davanti a Francia, Germania e Regno Unito nel rapporto tra punti di ricarica e veicoli elettrici immatricolati. E primeggia anche nel rapporto tra punti di ricarica e lunghezza della rete stradale

Roma batte Milano e Napoli nella classifica delle città

Nel dettaglio la Lombardia si conferma la prima Regione per punti di ricarica (15.836). Davanti a Piemonte (6.981), Lazio (6.975), Veneto (6.700), Emilia-Romagna (5.927) e Campania (4.969). Tra le città, Roma è quella che conta più punti di ricarica installati (3.973), davanti a Milano (3.375) e Napoli (2.277). La classifica cambia se consideriamo il numero di punti di ricarica per km² di superficie. Con Napoli sul gradino più alto del podio (19,5 punti ogni km²), davanti a Milano (18,6 punti) e Torino (poco meno di 9,3 punti). Lo studio confronta infine i progressi dell’Italia con quelli degli altri major market europei. Con 1 punto di ricarica a uso pubblico ogni 6 elettriche immatricolate, l’infrastruttura italiana si conferma davanti a Francia (1 punto ogni 8,3 auto elettriche), Germania (1 punto ogni 10,7 auto) e Regno Unito (1 punto ogni 16,6). Conservando il primato anche se si considerano solo i punti in corrente continua: Italia (1 punto DC ogni 25,7 auto elettriche), Francia (1 punto DC ogni 38,7 ), Germania (1 punto ogni 42,7 ) e Regno Unito (1 punto ogni 80,1).