Le ragioni del nostro “no” allo stoccaggio selvaggio

Ci scrive il presidente del Comitato che contesta, in Toscana, l’installazione di quattro impianti di stoccaggio di energia a batteria. Ne demmo notizia a fine agosto (leggi) paragonando la rivolta a quella scoppiata in Sardegna contro fotovoltaico ed eolico. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Sono il Presidente del neo Comitato che si oppone alla realizzazione selvaggia degli impianti di stoccaggio, ai quali avete fatto riferimento nell’articolo citato in oggetto.

Vi conosco come redattori seri e preparati e quindi desideravo solamente fare alcune precisazioni sull’articolo apparso on-line, per amore di cronaca e non certo per rispondere ai commenti che ho letto in coda al pezzo, che mi rendo conto derivino però da una falsa rappresentazione della realtà.

Sentirsi augurare la morte per intossicazione o altro, vi assicuro non è un’altra cosa che rende onore alla Vostra professionalità.

Quattro impianti: un “sì”, due “ni” e un no

Presso la piccolissima frazione di Acciaiolo – Fauglia – PI (circa 200 abitanti), sorgeranno 4 impianti di accumulo di cui, appunto, 3 da 51,7 MW e un quarto da 42 MW per una potenza complessiva di circa 200 MW.

Due di questi impianti sorgeranno di fianco alla Centrale elettrica Terna e su questi, il nostro Comitato, non ha nulla da eccepire in quanto inseriti in un contesto paesaggistico già compromesso dalla presenza della grande centrale.

Un altro impianto, sorgerà nella vallata ma in un terreno in piano e, in questo caso, il Comitato ha diverse perplessità ma sulla cosa se ne potrebbe anche discutere.

56 container, sbancando una collina

Dove viene fatto il vero e proprio sfregio al paesaggio è sul quarto impianto che sarà realizzato in piena zona collinare con la necessità di sbancare l’intera collina.

Le abitazioni più prossime, sono a meno di 100 mt da questo campo container.

I container saranno 56 per ogni impianto da 50 MW e 40 nell’altro caso; ogni container (tipo navale da 20 piedi), del peso di 35 tonnellate l’uno e con un’altezza di circa 2,9 mt., saranno ospitati all’interno di un perimetro recintato e illuminato a giorno durante la notte.

Ogni container dispone di 10 ventole di raffreddamento moduli e quindi, soprattutto in estate, avremo 560 ventole in funzione a finestre aperte; oltre 2.000 ventole in un perimetro molto ristretto (in linea d’aria, i 4 campi container distano 500 mt. l’uno dall’altro).

Capirete che un impianto di queste proporzioni non è mitigabile certo con una siepe ma neanche con i “toscanissimi cipressi” essendo tutto realizzato in dislivello e sulla collina più alta della zona!!

Si tenga conto anche del fatto che l’impianto collinare insiste su una strada vietata al traffico pesante e, per realizzare il sito, si prevede di costruire una strada di cantiere che attraverserà, distruggendola, un’oliveta. La strada di cantiere dovrà essere dismessa a fine dei lavori (prescrizione data dalla Provincia di Pisa).

E i 380 ettari di fotovoltaico?

Siamo quindi anche perplessi nel caso si sviluppi un incendio sui moduli visto che sarà impossibile, per i mezzi dei VVF, raggiungere il sito, al netto delle acque di dilavamento che potrebbero compromettere le falde acquifere che, tra l’altro, alimentano il campo pozzi dell’acqua potabile oltre che un importantissimo caseificio della zona.

A questo mi sentirei di aggiungere che avremo, per alimentare 200 MW di potenza di accumulo, una previsione di installazione di circa 260 ettari di pannelli fotovoltaici (pari a circa 380 campi di calcio) in una zona collinare dalle caratteristiche protette da un Piano Operativo Intercomunale siglato tra i Comuni di Fauglia e Orciano Pisano.

Si tenga anche conto del fatto che le società proponenti gli impianti, sono piccole SRL con meno di 4 dipendenti, sorte da meno di un anno con capitale sociale di 10 mila euro (FRV 2203 con sede a Roma e RNE10 e S. lorenzo con sede a Milano ) che non offrono nessun tipo di garanzia nè sulla dismissione tra 15 anni dei moduli a fine vita e tantomeno in caso di incidente, in quanto questo tipo di procedure autorizzative non prevede la Valutazione di Impatto Ambientale e neanche una polizza fidejussoria.

Conclusione: non si è operato al meglio

Ultimo aspetto, anche se irrilevante, è quello che porterebbe ad aver messo i risparmi di una vita in una proprietà che, in siffatta situazione, varrebbe come carta straccia ma è chiaro che il conto qualcuno lo deve pur pagare: anche per i possessori delle auto elettriche?

Personalmente credo che ci siano due modi di fare le cose: farle bene o farle male, nel nostro caso mi sentirei di dire che, come capita spesso in questo Paese, non si è operato al meglio.

Giusto per rendere più chiara la situazione, in allegato la foto del luogo dove sorgerà l’impianto da noi combattuto„. Ranieri Mileo

Il diritto alla contestazione, ma evitiamo di cadere nella trappola della sindrome NIMBY

Risposta- Non avendo le conoscenze specifiche per entrare nel merito delle sue affermazioni, ci limitiamo a prenderne atto. Anche se alcune ci sembrano pretestuose. Per esempio il rischio incendio, l’alterazione del clima dovuto alle ventole, il peso eccessivo dei moduli. La consistenza patrimoniale delle società proponenti il progetto non vuol dire nulla. Una volta autorizzati, i progetti sono sempre ceduti a gruppi industriali veri, che li realizzano.

Aggiungiamo che gli articoli pubblicati dalla stampa locale danno una rappresentazione molto meno ragionevole e pacata dell’atteggiamento del vostro Comitato: un “no a tutto” senza se e senza ma, molto simile a ciò che si definisce in gergo NIMBY, acronimo di “not in my backyard”.

Lo stoccaggio di energia con i sistemi BESS è una delle infrastrutture indispensabili per la transizione energetica. E sicuramente la meno impattante. Sarebbe opportuno evitare di dare una falsa rappresentazione della realtà definendola “selvaggia” a prescindere. Questo darebbe più credibilità al Comitato quando contesta, valutando caso per caso, la localizzazione di un singolo impianto.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-