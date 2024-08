Le ragioni del no all’auto elettrica in 3 punti

Le ragioni del no all’auto elettrica in 3 punti: Angelo, dovendo ora cambiare macchina, spiega i motivi che lo inducono a fare scelte diverse. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Le ragioni del no: “Serve un’auto con 5 posti comodi e 5/600 km di autonomia almeno…”

“Già da qualche tempo sono alle prese con una serie di valutazioni legate alla necessità di sostituire la mia vecchia auto (termica), giunta ormai a fine vita E giudicata di non più conveniente riparazione dal mio meccanico di fiducia. Tra le valutazioni, è rientrata (per qualche tempo) anche l’ipotesi di acquistare una BEV. Da quanto ho sin qui appreso, io ne sarei l’utilizzatore ideale, viste le possibilità di ricaricare in casa e le limitate esigenze di mobilità in un contesto prevalentemente urbano. Faccio 20/30 km al giorno (350 giorni/anno). Tuttavia, l’ipotesi di acquistare una BEV, legata a valutazioni di natura ESCLUSIVAMENTE economica, è stata, mio malgrado, presto accantonata. I prezzi (di auto e tariffe energetiche) sono troppo alti, la tecnologia delle batterie (peso, tempi di ricarica) non è adeguata alle esigenze dei più. E c’è molta ipocrisia sulla questione ecologica. Se una “BEV” di 4 metri e 20, con 5 posti comodi e 400 lt di bagagliaio costasse meno di 20.000€. E avesse almeno 5/600 km di autonomia e si ricaricasse a CARBONE dal classico benzinaio in 2 minuti, sono convinto che la comprerebbero tutti!“.

1 – COSTI DI ACQUISTO. “Con un budget entro i 20 mila euro…”

“Sono dell’idea di spendere il meno possibile per un oggetto, l’auto, che considero una sorta di ‘vuoto a perdere’. Il budget che intendo destinare è limitrofo ai 20.000€, con cui miro senza pretese ad una vettura USATA. Una segmento B in buone condizioni, con una decente abitabilità interna, una sufficiente capacità di carico bagagli. E il minimo sindacale per dotazioni di serie e optionals. Vi invito a riflettere sulla stretta correlazione tra detto target (ampiamente diffuso) e il mai avvenuto decollo del mercato dell’elettrico in Italia. Date tali premesse, ho già cominciato ad affossare l’idea di una BEV, visto che:

I segmenti A e B sono praticamente inesistenti e quel poco che c’è non lo paghi meno di 25/30.000€.

sono praticamente inesistenti e quel poco che c’è non lo paghi meno di 25/30.000€. La necessità di predisporre l’abitazione alla ricarica casalinga (aumento di potenza contatore, indispensabile, e acquisto wallbox) avrebbe ridotto ulteriormente le risorse per l’acquisto.

alla ricarica casalinga (aumento di potenza contatore, indispensabile, e acquisto wallbox) avrebbe ridotto ulteriormente le risorse per l’acquisto. . Dell’USATO ‘elettrico’ – comunque poco “accessibile” – NON MI FIDO! “.

2 – RETE DI ASSISTENZA: “Officine e meccanici sono del tutto impreparati”

“In materia di sostegno logistico alla mobilità elettrica, in Italia siamo praticamente al palo. Lo si avverte già in fase di vendita, avendo il sottoscritto avuto la possibilità di interagire con diversi potenziali venditori di auto elettriche. E avendone toccato con mano l’assoluta impreparazione in materia, che di solito si “maschera” o col dissuadere palesemente dai suoi – già fiochi – propositi il potenziale acquirente di BEV. O col confonderlo con una serie di castronerie sul mondo dell’elettrico che, per carità di Patria, ometto di citare. Passando dai saloni alle officine delle varie concessionarie, la situazione peggiora. A livello periferico spesso i presunti tecnici del settore non sono in grado neanche di diagnosticare taluni problemi che si presentano sulle BEV di ultima generazione. Men che meno di risolverli con interventi mirati e consapevoli. L’ombrello della garanzia e l’intervento diretto della casa madre sono le uniche possibilità di salvezza. Nei ‘meccanici’ (l’officina sotto casa, per intenderci), la situazione degrada verso il nulla. Mancano conoscenze, competenze, strumentazione e volontà di aprirsi mentalmente“.

3 – TEMPI E COSTI DI RICARICA: “Voglio un’auto al mio servizio, non viceversa”

“Se è vero, e ne convengo, che l’autonomia delle BEV è un FALSO PROBLEMA. E se è altrettanto vero che un’elettrica va possibilmente ricaricata a casa, durante i periodi di non utilizzo… È vero anche che i tempi di ricarica alle colonnine (quando si trovano, funzionano e sono accessibili) non sono compatibili con le esigenze di vita quotidiana della maggior parte di noi. Leggo con un largo sorriso le avventure di molti amici di questo forum che raccontano (autoconvincendosi) di aver “allegramente” trascorso parte dei viaggi a ricaricare la loro BEV. In autogrill, centri commerciali o supermercati, tra rustichelle inghiottite a forza, shopping compulsivo o accumulo di scorte degne della cambusa del Titanic. Venendo ai costi, il cosiddetto pay x use è del tutto antieconomico. Sulla giungla di abbonamenti, tariffe flat, roaming tra gestori, app e quant’altro, sorvolo ad ali spiegate. Sarò retrogrado o mentalmente pigro, ma non fa per me. Parto dal presupposto che è l’auto ad essere al mio servizio, non viceversa“. Angelo Verbena

La ragioni del no e…le buone ragioni del sì

Risposta. Da sempre scriviamo che l’auto elettrica è per molti, ma non per tutti. Ma Angelo nel suo puntiglioso elenco dimentica alcuni punti che lo renderebbero un candidato ideale per passare a una EV. Ha la possibilità di ricaricare a casa e quel che spenderebbe per installare una wall-box lo recupererebbe con i minori costi delle ricariche rispetto al rifornirsi di benzina o gasolio. E avrebbe, per i suoi brevi tragitti, un piacere e un comfort di guida sconosciuti ai veicoli termici. Con un budget di 20 mila euro, poi, troverebbe auto elettriche usate tutt’altro che disprezzabili. Delle dimensioni che gli servono e con un’autonomia più che sufficiente per i suoi spostamenti quotidiani. Infine: sorvoliamo sia quel “ricaricasse a carbone“, che francamente fatichiamo a capire.

Vi abbiamo sempre mentito sull’auto elettrica? Stiamo facendo dietrofront? Il polemico VIDEO di Paolo Mariano è già oltre le 50 mila visualizzazioni…

