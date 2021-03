Le prove degli altri/ Dacia Spring e Volkswagen ID.4

Le prove degli altri / Dalla stampa interazionale il meglio dei primi test di modelli in arrivo: oggi la Dacia Sping e la Volkswagen ID.4.

Le prove degli altri / La vera autonomia della Spring…

La piccola rumena, la prima elettrica low-cost, è stata provata dal sito francese Automobile Propre (qui il test completo con un video). Tra i dati più interessanti, ovviamente, quello dell’autonomia reale su strada, rispetto all’autonomia dichiarata di 230 km. “Con una carica al 100%, il computer di bordo ci dice 209 km di autonomia quando partiamo”, scrive il giornalista Michael Torregrossa. “Dopo 60 km percorsi, la batteria mostra il 58% di capacità residua. Abbastanza per stimare l’autonomia reale intorno ai 140-145 km nelle condizioni del nostro test“. Su un percorso misto che univa città, strade di campagna e autostrada, con una temperatura intorno ai 12 ° C, il computer di bordo ha indicato una media di 18,7 kWh per 100 km. Un consumo giudicato “sobrio” da Automobile Propre. Che però fa notare che “siamo ben al di sopra dei 13,9 kWh / 100 km annunciati dal marchio nel ciclo combinato WLTP”. Quante alle prestazioni, il giornalista scrive che “con solo 45 cavalli sotto il cofano (30 in modalità Eco), la Spring non è ovviamente un fulmine“. Ma l’accelerazione da 0 a 50 km/h in 5,8 secondi è sufficiente per districarsi nel traffico delle città.

…e l’autonomia in autostrada della Volkswagen ID.4

Una delle prove più interessanti della nuova Volkswagen ID.4 è apparsa invece sul sito americano Car and Driver. Il giornalista Joey Capparella ha messo alla frusta il Suv tedesco nel terreno più ostico per un’elettrica, l’autostrada. A una velocità di 75 miglia all’ora (circa 120 km/h). Risultato: l’autonomia reale rilevata è stata di 190 miglia, pari a 350 km, rispetto al dato di omologazione EPA di 400 km, ottenuto però su un percorso misto. Alla stessa velocità, fa notare Car and Driver, la Tesla Model Y ha performato meglio della ID.4, arrivando a 220 miglia di autonomia reale, pari a circa 355 km. La versione dell’ID.4 testato dal giornalista americano è un modello a trazione posteriore con un motore da 201 cavalli e un pacco-batterie da 77 kWh di capacità netta. La Tesla Model Y (versione Long Range) ha invece una batteria da 75 kWh e la trazione integrale. Il risultato della Volkswagen, precisa il giornalista, può essere stato influenzato dal fatto che il test è stato svolto a una temperatura più fredda.