Le prime Tesla made in Germany attese per ottobre

Le prime Tesla made in Germany sono attese per ottobre. Lo ha confermato il patron Elon Musk durante il suo viaggio europeo (con tappa anche a Firenze).

Le prime Tesla made in Germany: fabbrica pronta

“Non vediamo l’ora di ottenere l’approvazione per realizzare le prime auto, forse in ottobre se siamo fortunati”, ha detto Musk, in visita al cantiere della Gigafactory. La fabbrica si trova a Gruenheide, vicino a Berlino. Ad accompagnare il fondatore di Tesla c’era Armin Laschet, il candidato conservatore alla successione di Angela Merkel come cancelliere tedesco. In realtà per dare il via alla catena di montaggio (qui verranno prodotti Model 3 e Model Y) manca l’approvazione definitiva dell’Agenzia per l’ambiente del Brandeburgo. Un ultimo “timbro” che potrebbe comportare un ulteriore slittamento a inizio 2022. I ritardi nell’apertura sono dovuti in gran parte alle resistenze e ai riscorsi delle popolazioni delle comunità locali e degli ambientalisti. Con obiezioni legate soprattutto al consumo di acqua. “Questa regione ha così tanta acqua, guardatevi intorno“, ha tagliato corto Musk. “C’è acqua ovunque qui. Vi sembra un deserto? Piove un sacco“.

Musk: “In Europa troppi problemi e burocrazia”

“Abbiamo ricevuto molto supporto e questo è molto apprezzato“, ha poi detto Musk. “Ci sentiamo davvero i benvenuti e siamo molto felici di essere qui in Germania“. Per stemperare i contrasti dei mesi scorsi, il patron di Tesla via Twitter ha invitato tutti a una visita del nuovo stabilimenti per il 9 ottobre prossimo. Ma è stato lo stesso Laschet ad ammettere che la burocrazia in Germania è troppo complicata (figurarsi in Italia…), con il rischio di frenare i nuovi investimenti: “A volte si ha l’impressione che qui inventare qualcosa di tecnologicamente nuovo sia più facile che smantellare la burocrazia“, ha detto, fianco a fianco con Musk. “Speriamo che questa fabbrica possa servire da ispirazione per ridare entusiasmo per il futuro, in Germania e in tutta Europa“, ha aggiunto il patron di Tesla. Ma con sempre più regole, ha avvertito, “alla fine le persone non saranno più in grado di fare nulla. Non si può sempre parlare di problemi ogni giorno. Vuoi svegliarti ogni mattina e tutto è solo un problema?“.

