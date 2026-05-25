Le Poste irlandesi dimezzano le emissioni: il 50% della flotta ora è elettrica













An Post, il servizio postale nazionale dell’Irlanda, ha annunciato di aver ridotto del 50% le emissioni del proprio trasporto pubblico. Il traguardo è stato ottenuto grazie ad un mirato processo di elettrificazione della flotta, oggi per la metà a batteria. Ma c’è di più.

Van elettrici per l’ultimo miglio

Nell’ultimo semestre, An Post ha introdotto nella propria flotta 575 nuovi van elettrici, confermando una strategia ormai completamente orientata verso la mobilità a zero emissioni per le consegne dell’ultimo miglio.

Circa il 30% dei nuovi mezzi ha sostituito furgoni diesel ancora operativi, mentre la parte restante è servita per rinnovare le prime generazioni di EV aziendali, ormai limitate da autonomie inferiori rispetto agli standard attuali.

Stando ai dati rivelati dall’azienda, il traguardo del dimezzamento delle emissioni è stato raggiunto già a settembre dello scorso anno, ma è stato reso pubblico soltanto ora insieme ai dati aggiornati sul piano di sostenibilità.

Biocarburante per i mezzi pesanti

Il processo di elettrificazione del trasporto di An Pot non riguarda però ancora i mezzi pesanti. I camion utilizzati dall’azienda irlandese continuano infatti a utilizzare carburanti liquidi, anche se si parla soprattutto di HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), biocarburante prodotto da oli vegetali e residui organici.

Secondo i dati diffusi dall’operatore postale, il 95% dei truck aziendali utilizza ormai l’HVO al posto del diesel tradizionale. Una tecnologia ponte, utile per ridurre rapidamente le emissioni senza attendere la maturazione del mercato dei mezzi heavy-duty elettrici.

Energia verde anche negli edifici

La strategia di decarbonizzazione di An Post non si limita ai veicoli, ma pare essere totale. L’azienda ha dichiarato ad esempio che il 99% dei propri edifici aziendali opera ormai utilizzando energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

L’amministratore delegato David McRedmond ha definito la sostenibilità “una battaglia che non finisce mai”, sottolineando come il percorso richieda continui investimenti e aggiornamenti.