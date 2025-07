Le più vendute in Francia a metà 2025; due modelli locali, R5 e e-C3, scalzano Tesla dal primo posto.

C’era da aspettarselo: il 2025 si sta rivelando l’anno della riscossa per le elettriche francesi, anche se i costruttori locali speravano in numeri più robusti. Il gradino più alto del podio va alla rinata Renault 5, con 15.752 auto vendute. Numeri ai quali possiamo aggiungere i 2.327 pezzi della versione “cattiva”, la Alpine A290. Segue a quota 9.473 la Citroen e-C3, un po’ frenata dal fatto che Stellantis sta decisamente puntando più sulla versione ibrida che sull’elettrica. E così Tesla scivola al 3° posto con la Model Y, che con 8.886 auto vendute perde il 22,8% rispetto al primi semestre del 2024, mentre la Model 3 fa un tonfo del 62,5% e chiude a quota 2.962. Al 4° posto si piazza la Renault Scenic, a 7.995, che può essere considerato tutto sommato un buon risultato. Anche perché il mercato francese in questo sei mesi è andato a marcia indietro: 148.331 elettriche vendute, con un ribasso del 6,4 %, con la fine degli incentivi legati al cosiddetto leasing sociale.

Male Tesla Model 3, e-208, Megane e 500e

Detto del calo della Model 3, agiungiamo che la prima metà del 2025 in Francia ha visto altri tonfi eccellenti. A partire da due modelli di casa come la Peugeot e-208 e la Renault Megane. La prima, in particolare, è stata a lungo leader in questo mercato, ma è scivolata in 5° posizione a quota 5.788, con un calo del 66%. Pesante anche lo scivolone della Megane, modello che sembra essere invecchiato precocemente: -63,7% a quota 4.123. E infine c’è il solito capitolo che rigauarda la 500e, che per anni ha lottato con la Tesla per le prime posizioni in Francia. Qui il tonfo è del 75%, con 2.784 auto vendute e la 13° posizione in classifica. Il problema è sempre lo stesso: l’improvvido annuncio da parte dellex numero uno di Stellantis, Carlos Tavares, di una nuova versione con maggiore autonomia e minor prezzo. Dopo quelle parole le vendite si sono comprensibilmente bloccate. Ma del nuovo modello di sono perse le tracce.