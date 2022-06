Le più vendute al mondo: le cinesi+Tesla (e la 500…)

Le più vendute al mondo: il podio delle elettriche è sempre occupato dalla cinesina low-cost Wuling e dalle due Tesla. E la 500e, nel suo piccolo…

Le più vendute al mondo: che flop per le tedesche

La prima cosa che salta all’occhio è il flop delle tedesche: un solo modello nella top 20 di aprile, con la Volkswagen ID.4 al 13° posto. Le altre non pervenute, a partire da quella che doveva essere l’erede elettrica della Golf, la ID.3. Per il resto la classifica è tutto un fiorire di brand cinesi, in gran parte sconosciuti (o quasi) da noi. Da notare il grande successo del marchio BYD, che piazza tre modelli nei primi sei posti, tutti oltre le 10 mila immatricolazioni al mese. In casa Tesla, invece, il Model Y continua a vendere molto di più del Model 3, con un distacco di oltre 8 mila pezzi. Da notare che aprile per la marca di Elon Musk è un mese tradizionalmente fiacco, dato che Tesla per ragioni finanziarie concentra le consegne alla fine trimestre. Ottima la performance delle coreane, con Ioniq 5 e Kia EV6 al settimo e ottavo posto.

Dati che confermano le potenzialità della 500e, se solo…

Un discorso a parte merita l’unico prodotto made in Italy che fa capolino nella classifica, la Fiat 500e, che in aprile è stata anche l’elettrica più venduta in Europa. La piccola torinese continua a raccogliere ottimi risultati, nonostante sia venduta solo nel vecchio continente e nonostante un mercato domestico, l’Italia, sempre fiacchissimo. All’interno del gruppo Stellantis il Cinquino resta di gran lunga l’elettrica più venduta, nonostante un sostegno molto debole in termini di marketing. E nonostante una fascia di prezzi tutt’altro che a buon mercato. Tutti elementi che danno l’idea di quali sarebbero le potenzialità della 500, se solo il management francese decidesse di dedicarle un po’ di investimenti e di attenzioni…

