Le piccole o le Tesla: all’italiano piacciono queste elettriche

Le piccole o le Tesla: agli italiani le elettriche piacciono così. I dati di vendita dei primi 9 mesi consentono già di tracciare un primo bilancio del 2021.

Le piccole o le Tesla: ecco la top ten dell’anno

I numeri non mentono mai e delineano un mercato delle EV con 4 citycar nei primi 5 posti, con un’intrusa: la Tesla Model 3. E un’altra piccola, la Dacia Spring, è già al 7° posto assoluto nell’anno nonostante sia in consegna appena da due mesi. In tutto da gennaio a settembre si sono vendute 47.242 auto a batterie, un numero che fa pensare che a fine 2021 le EV immatricolate saranno circa 70 mila. Sarebbero di più se ci fosse più disponibilità di auto piccole, a prezzi abbordabili, ma l’offerta è carente. Volkswagen, purtroppo, fa arrivare con il contagocce il suo modello più economico, la e-Up. E lo stesso a tratti sembra fare la Dacia con la Spring. Leader di mercato resta nettamente la Fiat 500, una vettura sulla quale il Gruppo Stellantis dovrebbe fare una riflessione. Serve un prezzo più abbordabile per la versione con l’autonomia più estesa, quella con batteria da 42 kWh, se si vogliono fare grandi numeri. La richiesta c’è tutta. In caso contrario, la Spring diventerà presto l’elettrica più venduta in Italia.

Per crescere servono altri modelli economici come la Spring

In pratica il mercato sembra dominato da due tipi di acquirenti. Da una parte c’è chi compra una citycar a batterie per usarla come seconda macchina. Puntando sui bassi costi di esercizio e sulla possibilità di circolare ovunque. Dall’altra c’è chi si è ingolosito di una novità assoluta come la Tesla, che peraltro con Model 3 e Y vende auto a prezzi concorrenziali con le tedesche della stessa categoria. E con un’autonomia reale piuttosto rassicurante. Tutto fa pensare che il trend continuerà nell’ultima parte dell’anno, con un’ulteriore accelerazione nelle vendite di elettriche. E non solo in Italia. In settembre, anche grazie alla Spring, le Ev da noi sono arrivate all’8% del mercato. Ma in Francia sono già al 12,7% e in Germania hanno una quota ancora più importante. Da noi chi non sfonda per ora è il Gruppo Volkswagen, con la ID.3 (presentata come erede della Golf) solo in 6° posizione. Ma la partita è ancora tutta da giocare…

