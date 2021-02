Le pagelle green a 25 auto: elettrico ok, plug-in così così

Le pagelle alle emissioni di 25 modelli, testati dal Consorzio europeo Green NCAP: massimo dei voti all’unica elettrica provata, la ID.3, le altre…

Le pagelle delle plug-in: bene la Prius, male l’Outlander

Il test si è concluso con il punteggio massimo, 5 stelle, solo per la Volkswagen ID.3, elettrica, e per un’auto a idrogeno, la Hyundai NEXO. Ma questo era un verdetto atteso. Più interessante l’esame svolto su tre auto ibride plug-in, dato che le emissioni di queste vetture con il doppio motore sono spesso oggetto di polemiche. Le vetture sono la Toyota Prius, la Kia Niro e la Mitsubishi Outlander, giudicate dagli esperti di Green NCAP con voti molto diversi.

La migliore è risultata la Prius di Toyota, con una valutazione a 4 stelle che la pone subito alle spalle dell’elettrica e dell’auto a idrogeno. La Kia Niro segue da vicino con 3 stelle e mezzo, mentre la Mitsubishi Outlander ha ottenuto solo 2 stelle. Cioè addirittura meno di alcune delle più recenti a benzina o diesel conformi alla normativa Euro 6.

Le pagelle: “Non basta dire PHEV per essere ecologici”

Come mai un voto così basso per la Mitsubishi plug-in? Il presidente di Green NCAP, Niels Jacobsen, spiega: “Si potrebbe essere indotti a pensare che acquistando un’auto etichettata PHEV e caricandola sempre si faccia la propria parte a favore dell’ambiente. Questi risultati dimostrano che non è necessariamente così. L’Outlander conferma che è improbabile che un veicolo grande e pesante, con un’autonomia in elettrico limitata, offra vantaggi rispetto a un’auto tradizionale“.

Molto meglio la Prius, come conferma Jacobsen: “La Toyota, con la sua lunga esperienza nell’ibrido, ha fatto un ottimo lavoro. La Prius, se adeguatamente utilizzata, può offrire spostamenti puliti ed efficienti. Ma quel che è vero per tutte le ibride plug-in è che devono usare il più possibile l’elettrico con ricariche regolari se vogliono esprimere il loro potenziale“. Discreto anche il risultato di una ibrida come la Yaris, con 3 stelle e mezzo. La Škoda Octavia Combi 2.0 TDI, diesel e la VW Golf 1.5 TSI, a benzina sono invece i modelli che hanno raggiunto i migliori risultati di sempre tra le auto non elettrificate.

