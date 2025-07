Le pagelle dei clienti ai marchi elettrici. Lo studio USCALE EV Satisfaction Study 2025 rivela un notevole crescita della soddifazione dei clienti, con una sorpresa: un marchio cinese, Xpeng, conquista il primo posto strappandolo a Tesla, che scivola in 5° posizione.

La cinese Xpeng al 1°posto, Tesla scivola al 5°

Lo studio è stato realizzato intervistando in maggio 5.004 proprietari di auto elettriche in Germania, Austria e Svizzera. Paesi in cui le EV sono molto più diffuse che da noi e hanno, in genere, una taglia maggiore. Tanto che il 50% dei proprietari ora dichiara un’autonomia estiva reale di oltre 400 km. E il 75% guida auto che supportano la ricarica in corrente continua a 150 kW o più (rispetto al 61% del 2024). Ma i problemi non mancano: un sorprendente 73% riferisce di aver riscontrato problemi durante la ricarica, come mancato avvio, arresto o interruzione imprevista del processo. Lamentele diffuse anche con il funzionamento del veicolo e le app associate. Il 46% dei conducenti cita problemi con le prestazioni dell’app, tra cui funzionalità limitate, tempi di risposta lenti e scarsa disponibilità. Ma anche qui i miglioramenti ci sono: nel 2024, il 54% degli intervistati ha aveva segnalato disfunzioni delle app.

Le pagelle dei clienti: bene anche Porsche, Polestar e BMW

Xpeng è leader in quasi tutte le categorie, in particolare per prestazioni di ricarica, autonomia ed efficienza. Unico punto debole: la pianificazione del percorso.

è leader in quasi tutte le categorie, in particolare per prestazioni di ricarica, autonomia ed efficienza. Unico punto debole: la pianificazione del percorso. Porsche continua a brillare per la ricarica rapida. La Macan mostra un notevole miglioramento nell’autonomia reale rispetto alla Taycan.

continua a brillare per la ricarica rapida. La Macan mostra un notevole miglioramento nell’autonomia reale rispetto alla Taycan. Polestar rimane terza, nonostante i consumi elevati. I suoi punti di forza risiedono nell’interfaccia utente, nella pianificazione del percorso e nella connettività.

rimane terza, nonostante i consumi elevati. I suoi punti di forza risiedono nell’interfaccia utente, nella pianificazione del percorso e nella connettività. BMW conquista i clienti con il suo sistema operativo e il software, anche se gli ultimi modelli ricevono critiche per autonomia e velocità di ricarica

conquista i clienti con il suo sistema operativo e il software, anche se gli ultimi modelli ricevono critiche per autonomia e velocità di ricarica Tesla perde terreno a causa della velocità di ricarica e degli impatti di immagine legati alle attività politiche del CEO Elon Musk.

perde terreno a causa della velocità di ricarica e degli impatti di immagine legati alle attività politiche del CEO Elon Musk. BYD ottiene buoni risultati per il software e la connettività, ma necessita di importanti miglioramenti nella velocità di ricarica.

ottiene buoni risultati per il software e la connettività, ma necessita di importanti miglioramenti nella velocità di ricarica. NIO ottiene elogi per software, connettività e usability. Autonomia elevata, ma velocità di ricarica inferiore alla media. E consumi piuttosto elevati.,

ottiene elogi per software, connettività e usability. Autonomia elevata, ma velocità di ricarica inferiore alla media. E consumi piuttosto elevati., Skoda ha fatto progressi sostanziali in quasi tutti i settori con il suo nuovo Elroq, anche se persistono problemi con l’app e la pianificazione del percorso.

ha fatto progressi sostanziali in quasi tutti i settori con il suo nuovo Elroq, anche se persistono problemi con l’app e la pianificazione del percorso. Ford mostra forti progressi con il nuovo Explorer, che offre un’eccellente autonomia e prestazioni di ricarica. Tuttavia, la funzionalità dell’app è problematica.

Le pagelle dei clienti: più criticità nei marchi europei. Quanto a Fiat…

Volkswagen: lievi miglioramenti, soprattutto con la ID.7, che offre migliore autonomia e ricarica. Software e pianificazione dei percorsi rimangono carenti.

lievi miglioramenti, soprattutto con la ID.7, che offre migliore autonomia e ricarica. Software e pianificazione dei percorsi rimangono carenti. Hyundai/Kia/Genesis: elevata capacità di ricarica, ma manca ancora di un’efficace pianificazione del percorso.

elevata capacità di ricarica, ma manca ancora di un’efficace pianificazione del percorso. Mercedes: elogi per software e interfaccia utente, ma EQA e EQB sono in ritardo per autonomia e ricarica. (La nuova CLA non è inclusa nello studio.)

elogi per software e interfaccia utente, ma EQA e EQB sono in ritardo per autonomia e ricarica. (La nuova CLA non è inclusa nello studio.) Mini migliora in tutte le categorie con il nuovo modello, ma i modelli più vecchi pesano sui risultati. L’autonomia è nella media, la velocità di ricarica insufficiente .

migliora in tutte le categorie con il nuovo modello, ma i modelli più vecchi pesano sui risultati. L’autonomia è nella media, la velocità di ricarica insufficiente . Renault ha migliorato connettività e interfaccia utente, ma soffre di scarse prestazioni di ricarica.

ha migliorato connettività e interfaccia utente, ma soffre di scarse prestazioni di ricarica. Volvo attira critiche per i consumi elevati e i problemi di software. La pianificazione del percorso è invece un punto di forza.

attira critiche per i consumi elevati e i problemi di software. La pianificazione del percorso è invece un punto di forza. Fiat beneficia di bassi consumi, ma deve affrontare grossi problemi nella connettività e nella gestione della ricarica.

beneficia di bassi consumi, ma deve affrontare grossi problemi nella connettività e nella gestione della ricarica. Cupra è nella media nella maggior parte dei giudizi, ma fatica con problemi di software e connettività persistenti.

è nella media nella maggior parte dei giudizi, ma fatica con problemi di software e connettività persistenti. Smart non convoince del tutto con la #1 e #3: problemi diffusi per software, connettività e navigazione.

non convoince del tutto con la #1 e #3: problemi diffusi per software, connettività e navigazione. Audi ha migliorato ricarica e autonomia con la nuova A6/Q6 e-tron, ma permangono punti deboli nel software e nelle app.

ha migliorato ricarica e autonomia con la nuova A6/Q6 e-tron, ma permangono punti deboli nel software e nelle app. MG, Peugeot e Opel continuano a soffrire problemi sostanziali nel software e nella connettività.

