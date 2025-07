Le Oasis Tesla, ricarica tutta da solare

Le Oasis Tesla diventano realtà: ha aperto in California la prima gigantesca stazione di ricarica alimentata solo dall’energia solare prodotta in loco.

Le Oasis Tesla: aperta la prima in California, con 168 colonnine

Sono passati quasi dieci anni da quando, nel 2016, Elon Musk promise di implementare stazioni di ricarica off-grid, che funzionano solo grazie all’energia solare. Molta acqua è passata sotto i ponti, quel giovane imprenditore visionario è diventato l’uomo più ricco del mondo. E la sua avventura politica con Donald Trump è già malamente naufragata. Mo proprio ora adempie a quella promessa, aprendo a Lost Hills un’enorme stazione di ricarica che combina pannelli solari, batterie stazionarie e colonnine. Tutto scollegato dalla rete elettrica. Le ricariche installate sono 168, metà delle quali già in servizio, facendo di Lost Hills una stazione tra le più grandi al mondo. Con 11 megawatt di pannelli solari e 10Tesla Megapack, per una capacità di accumulo di 39 MWh. Con possibilità di alimentare le ricariche anche senza luce solare.

Solo una dimostrazione o la prima di una serie?

I media americani riportano la notizia sottolineando che Musk conferma la sua vocazione di innovatore. Apparentemente sempre meno interessato al futuro di Tesla come casa automobilistica e sempre più preso dai grandi fronti dell’innovazione, come l’intelligenza artificiale e il futuro dell’energia. Anche i suoi post su X sembrano testimoniare queste priorità di interessi. Resta da capire se Lost Hills resterà un progetto isolato, solo una grande vetrina di quel che si potrebbe fare. O se invece questo modello verrà replicato in tutto il mondo, con una decisa correzione di rotta nel modo di installare i Supercharger. Anche se va detto che pure per questi ultimi le nuova aperture rigiardano sempre più siti in cui si fa un ampio ricorso ad energia auto- prodotta da fotovoltaico.

– Leggi anche / La Sardegna in Tesla, il racconto di un lettore: ricariche, spesa…