Le nuove tariffe Enel X: aumenti dal 7 marzo

Le nuove tariffe Enel X scatteranno dal 7 marzo: aumenti per le ricariche “Pay per use”, mentre restano invariati i prezzi degli abbonamenti flat.

Le nuove tariffe di Enel X da 0,58 a 0,79€ kWh

I rincari erano attesi, visto il brusco rincaro nei prezzi dell’energia elettrica scattati con il 2022. Enel X ha comunicato le sue decisioni con una mail inviata ai clienti. Ecco il testo: “Per continuare a sostenere la mobilità elettrica ed essere sempre al tuo fianco Enel X ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei propri abbonamenti, malgrado l’incremento dei costi dell’energia. Mentre per le ricariche Pay per use saranno invece applicate le nuove tariffe a partire dal 7 di marzo“. Chi non ha abbonamento, dunque, pagherà le 4 tariffe indicate nella tabella sopra. 0,58€/kWh per le colonnine in AC fino a 22 kW. 0,68€ per le colonnine in corrente continua (DC) fino a 100 kW. 0,75€/kWh per le DC fino a 150. E infine 0,79€/kWh per le più potenti, oltre 150 kW. Tanto per dare un’idea a chi non ha dimestichezza con le auto elettriche: con un kWh la 500e percorre 7-8 km.

Invariati gli abbonamenti