Le novità di EICMA 2021: Silence, Vmoto, Kymco e…Lamborghini

Novità elettriche di costruttori affermati nella tecnologia Bev, debutti assoluti, prototipi e anteprime di modelli già annunciati ma mai toccati con mano in Italia: la prima giornata di EICMA 2021 riservata alla stampa, ha già proposto interessanti scoperte per gli amanti delle due ruote elettriche. Vediamone una carrellata

Silence debutta a quattro ruote con Nano Car

Silence e il partner in Italia Exelentia, hanno svelato il loro primo veicolo a quattro ruote. E’ con quadriciclo leggero, sigla S04 nome Nano Car, che, spinto dalla consueta batteria rimuovibile con trolley (la stessa dello scooter), garantisce 149 km di autonomia con ciclo WLTP e una velocità massima di 45 km/h grazie a un motore da 6 kW. Ha due posti, ma una vano carico posteriore abbastanza capiente.

Può essere guidato con patentino a 14 anni. Nella versione maggiore, con due batterie e motore da 14 kW raggiunge i 90 km/h e può essere guidato da 16 anni. In attesa di omologazione europea è già in vendita in Spagna a 7.500 euro, escluse le batterie.

L’azienda di Barcellona ha presentato anche una versione potenziata del suo e-scooter, S01 Plus con motore da 11,7 kW di potenza di picco, batteria da 5,9 kWh, autonomia di 133 km, velocità massima 110 km/h e un’accelerazione da 0 a 50 in 2,9 secondi. In Italia costeerà 7.970 euro, e sarà in vendita da dicembre.

Piaggio porta Gita sul palco di EICMA

Piaggio ha presentato per la prima volta in Italia il suo nuovo scooter elettrico Piaggio 1, già svelato in tarda primavera in Asia. Debutto ad EICMA anche per un’altra innovazione del gruppo, la valigia intelligente Gita, sviluppata dal team di super tecnici californiani guidati da Michele Colaninno. Per Vespa elettrica solo una versione speciale “Red”. Colorazione fantasy anche per la versione personalizzata disagnata dalla stilista Feng Cheng Wang di Piaggio 1.

Si rivede Tonino Lamboghini con il marchio Iso

Rispolvera lo storico marchio Iso Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, per presentare Divo, una accattivante golf car costruita in India su progetto italiano, in predicato di diventare una piccola city car leggera. Cinese, ma sempre su progetto italiano è anche lo scooter UNO.X equiparato a un 125 (5 kW di potenza, 130 km di autonomia, 115 km/h di velocità massima).

Kymco sei volte elettrico col progetto Ionex

Tra le novità di EICMA 2021 spicca Kymco, con il suo brand elettrico Ionex. Si misura anche sul tema dello scooter elettrico ad alte prestazioni. Si chiama Super 9 e si presenta con 10 kW di potenza, 110 km/h di velocità massima e 140 km di autonomia, grazie a due batterie compatte rimuovibili e intercambiabili da 4,2 kWh. E’ il top della gamma elettrica, progetto Ionex, per il 2022 che si compende in tutto di sei modelli: tre ciclomotori e tre equivalenti a 125.

Il presidente di KYMCO Global, Allen Ko, ha spiegato in videoconferenza che l’azienda è sempre più impegnata sul fronte della neutralità carbonica e quindi ha deciso di portare tutta la linea Ionex in Europa. Ad EICMA si può ammirare il Kymco Agility Carry EV, uno scooter con motore elettrico da 2 kW alimentato da un modulo batteria I-onex posizionato sotto la sella pensato per lavoratori e compagnie di spedizioni e consegne. Sempre con potenda da ciclomotore sono anche I ONE e I ONE X, due modelli compatti e leggeri per muoversi in città. L’I One X ha un motore al mozzo della ruota posteriore da 2 kW e un’autonomia di 60 km , mentre l’I-One ha un motore centrale da 3,6 kW e un’autonomia di 52 km. Con più potenza troviamo la gamma Super, 6, 7 e 9. I modelli Super 6 e Super 7 sono più grandi, con omologazione L3 (equivalente a 125cc), con autonomie superiori a 100 km (doppia batteria estraibile). Il primo con motore da 6,4 kW e il secondo da 7,2 kW . Del Super 9 abbiamo già detto. Vmoto, nuovo brand premium con la e-moto Stash

Vmoto Stash è un doppio debutto. E’ la prima moto premium del gruppo Vmoto-Soco ed è anche il primo veicolo elettrico del nuovo brand destinato a coprire la gamma alta di moto e scooter. Progettato in Europa con la collaborazione del designer C-Creative, Vmoto Stash si distingue per uno stile più elegante e futuribile.

Non vuole essere una moto ad alte prestazioni, ma un commuter urbano rivolto a clienti di ogni tipo. Il motore da 6 kW integrato alla ruota posteriore assicura una guida divertente ma facile. E consente di abbassare il baricentro con la batteria più vicina a terra e un ampio spazio porta casco racchiuso nel finto serbatoio.

La velocità massima è di 105 km/h, autonomia a velocità urbana ragigunge i 240 km. Pesa soltanto 105 kg e la ridotta altezza da terra lo rende accessibile anche al gentil sesso. Viene proposto nella colorazioni Black, Silver e Yellow. Il prezzo non è stato svelato ma l’azienda assicura che sarà molto competitivo.

Helbiz presenta il monopattino “italiano” ONE-S

Helbiz ha debuttato ad EICMA presentando il nuovo monopattino elettrico ONE-S, il primo per lo sharing con un design 100% made in Italy.

Ricordiamo che una versione precedente dell’ HELBIZ ONE era già sul mercato, destinato alla vendita a privati. Heliz è presente anche nello stand di Vmoto-Soco con uno scooter elettrico Vmoto 01 da food delivery brandizzato.

Le officine su due ruote della svedese Cake

Il costruttore svedese Cake presenta una sterminata gamma di moto elettriche da lavoro (la serie si chiama Work), ciascuna allestita per impieghi specifici: trasporto legno, attrezzatura, cassette e addirittura un piccolo rimorchio.

Le linee spudoratamente essenziali di questi veicoli, nelle due versioni con motore centrale (Cake Osa), più potente, o con motore integrato alla ruota posteriore (Cake Makka), hanno tuttavia un loro fascino stilistico. Questo ha indotto Cake a proporre anche versioni passeggeri, per la mobilità ubana.

Zero SR, la batteria a capacità variabile

Infine il big delle due ruote elettriche californiano Zero Motorcycles ha portato come novità per EICMA 2021 una evoluzione della sua Zero SR con batteria da 14,4 kWh concepita su una nuova piattaforma che consentirà l’upgrade successivo della capacità fino a 17,7 kWh.

E addirittura oltre i 20 kWh a aprtire dalla prossima primavera, con l’aggiunta del power Tank. Con un esborso però di olte 2 mila euro. In questa configurazione l’autonomia della moto arriverà a 365 km nel ciclo urbano e oltre 180 km in autostrada. Molti aggiornamenti potranno essere attuati da remoto acquistandoli sulla piattaforma Cyhpher Store.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—