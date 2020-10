Le nostre VIDEO PROVE (1) La Volkswagen ID3

Le nostre Video Prove – Iniziamo dalla nuova Volkswagen ID3 una serie di test filmati. È davvero l’elettrica per tutti? Guardate e diteci che cosa ne pensate. E se volete contribuire a queste serie, inviateci i vostri video a info@vaielettrico.it . Facendo attenzione a girarli in assoluta sicurezza, naturalmente.

Le nostre Video Prove 1 – Davvero è l’elettrica per tutti?

È evidente in quest’auto l’intenzione del produttore di rivolgersi a ch cerca la miglior possibile combinazione tra costo, abitabilità e prestazioni. La Volkswagen ID.3 nasce come auto elettrica di massa, come lo sono state la Golf e, prima, il Maggiolino. Ho voluto analizzarla proprio con gli occhi di chi non si considera un fanatico della tecnologia. Ho voluto provare a guardare alla ID.3 dalla prospettiva di chi deve acquistare un’auto nuova guardando al mercato nella sua interezza. Senza pregiudizi e senza scartare nessuna ipotesi. Ricordo che la ID.3, nella versione 1st base, viene proposta oggi ad un prezzo di listino di 37.350,00 euro. Al netto degli incentivi statali e delle azioni commerciali, si porta a casa a un prezzo attorno ai 26 mila euro o poco più.Che osa si acquista in casa VW per questo prezzo? Ad esempio una Golf 8, con motore 1.0 benzina TSI. Un’auto non paragonabile per prestazioni, confort, abitabilità e costi di gestione (sempre inferiori).

Altri spazi interni, altro tipo di trazione: va provata

Ricordo anche che la ID.3 monta un motore elettrico da 150 kW sull’asse posteriore, che è l’asse di trazione. Si tratta di una rivoluzione in questa tipologia di auto. Che cosa significa questo in termini di guida? E il fatto che la ID.3 sia nata nata elettrica, che impatto ha avuto sulla progettazione degli spazi a bordo e sulla capacità di carico? In che modo questo ha influenzato gli spazi? Nel video sopra abbiamo cercato di dare una risposta a tutte queste domande.

Ma è chiaro che ognuno di noi, anche se scettico nei confronti dell’elettrico, dovrebbe provarle queste macchine. Magari approfittando dei test-drive che un po’ tutte le Case, Volkswagen compresa, offrono ai potenziali clienti. E se siete Golfisti di lungo corso, potete prepararvi leggendo il confronto che abbiamo realizzato proprio tra la ID.3 e la versione elettrica della Golf.

— Qui il sito ufficiale con tutte le info sulla ID.3