Le nostre risposte: una Zoe (usata e no), la Jeep plug-in

Le nostre risposte / Una Zoe usata è da consigliare?

Ciao Vaielettrico, per tanti anni in famiglia ce la siamo cavati con una macchina sola, ma ora con mia figlia neo-patentata in tre con un auto cominciano le liti…Naturalmente penso a un’utilitaria, preferibilmente usata per ragioni di bilancio, da usare in città e sto guardando anche all’elettrico. Ho visto che su Autoscout 24 ci sono parecchie offerte e io ho addocchato la Renault Zoe, di cui vedo che parlate spesso sul vostro giornale. Mi date un consiglio? Compro una macchina ogni 12-13 e non vorrei sbagliare… Silvano M.

Risposta. Su Autoscout l’offerta di elettriche usate cresce mese dopo mese. Di Zoe se ne contano 298, a partire da 6.800 euro, ma senza batterie…Il nostro consiglio è di valutare bene prima di acquistare un’elettrica usata. Bisogna soprattutto fare un’attenta ricognizione dell’autonomia residua della batteria, magari facendosi assistere da un esperto. E poi capire se non valga la pena di fare invece uno sforzo economico e di andare direttamente sul nuovo, grazie anche a sconti e incentivi sul prezzo di listino. Il bonus statale oggi è di 6 mila euro, i concessionari Renault in genere fanno sconti altrettanto importanti. Bisogna munirsi di preventivi e confrontare attentamente.

Le nostre risposte / Le colonnine viaggiando le trovo?

Sono a favore delle auto elettriche e sto valutando se prendere una Zoe, ma la mia paura sono i viaggi lunghi in zone sperdute…Troverò una colonnina nella Mancha di Don Chisciotte?. Monica

Risposta. Premessa: siamo orgogliosi di avere lettrici capaci di citazioni letterarie così fulminanti. Quanto alla risposta, non conosciamo la realtà della Mancha, ma in Italia la rete di ricarica è sempre più capillare. E basta dotarsi di una buona app per rifornire un po’ ovunque, per la verità più al Nord e al Centro che al Sud. Non ci sono solo le colonnine stradali: si piò ricarire in un centro commerciale, in un hotel mentre si pernotta o in un ristorante mentre si mangia. Viaggiare in elettrico non è più impresa da Don Chisciotte…

Da Torino a Sanremo in Jeep, quanto in elettrico?

Vorrei sottoporvi il seguente quesito:dovendo andare da Torino a Sanremo circa 220 km , con una Jeep Renegade Phev 4Xe da 190 , facendo il seguente tragitto :

1° tratto da Torino a Ceva in autostrada circa 100 km ,

2° tratto uscita a Ceva , statale direzione Col di Nava con salite e discese sino ad Imperia altri 85 km ,

3° tratto da Imperia a Sanremo nuovamente in autostrada circa 35 km

Voi come impostereste il viaggio avendo caricato in garage la batteria da 11 Kw ?

A – impostare la vettura in Hybrid , quindi l’auto sceglie quando utilizzare solo motore elettrico e o + motore elettrico + motore termico , poi successivamente esaurita la carica elettrica + eventuali ricarica durante la percorrenza in statale da Ceva a Imperia transitando per il Col di Nava ,successivamente l’auto utilizza solamente l’energia del motore termico , avendo esaurito la carica del motore elettrico

B – fare il primo tratto di 100 km in autostrada in modalità E-save , la trazione viene unicamente dal motore termico , e quando ci si imette sulla statale , direzione Col di Nava , impostare la funzione Hybrid ?

C – in quale tragitto utilizzereste solo la funzione Electric ? In attesa di vs. suggerimenti , cordiali saluti a tutti. Michele .

Risposta. Non siamo esperti di ibride plug-in e ci affidiamo all’aiuto dei tanti lettori che lo sono più di noi, magari possedendone una. Solo una considerazione, ovvia. Meglio fare affidamento sul motore elettrico per gli spostamenti brevi in città, sui tratti lunghi queste auto nascono per usare il motore termico. Ma vediamo se nella nostra community c’è qualcuno in grado di integrare le nostre risposte, entrando nel merito del viaggio Torino-Sanremo.

