Le nostre elettriche usate? Finiscono all’estero, secondo un’analisi di AutoProff (AutoScout24 )sulla destinazione finale delle vetture ritirate dai concessionari.

Le nostre elettriche usate? I concessionari le rivendono in Danimarca, Olanda…

In Italia, la domanda di auto elettriche continua a rimanere debole rispetto al resto d’Europa. Non solo nelle vendite dirette al consumatore finale (anche se nel nuovo si assiste a una buona ripresa), ma anche nel mercato B2B, tra operatori del settore. Lo sostiene l’analisi di AutoProff, il marketplace e sito di aste B2B riservato ai professionisti a livello europeo. Nel primo trimestre del 2025, secondo lo studio, la quasi totalità delle auto full electric vendute dai concessionari italiani è stata destinata a rivenditori esteri.

I principali paesi di destinazione restano quelli del Nord Europa, come Danimarca e Olanda, dove la penetrazione dell’elettrico è significativamente più alta rispetto all’Italia. Una dinamica che rappresenta un’importante opportunità per gli operatori italiani: possono contare su una domanda europea in grado di compensare la debolezza del mercato interno.

Concessionari ancora allergici alle elettriche di seconda mano

Al momento gli automobilisti elettrici italiani preferiscono vendere le loro auto direttamente sui siti specializzati, ove spuntano offerte migliori. Anche Vaielettrico ha una sezione dedicata, con decine di offerte. Mentre i concessionari, ancora diffidenti nel trattare questo business, continuano a offirire cifre esigue, anche in caso di permuta con un’auto nuova. Fa forse eccezione Tesla, che cura direttamente un mercato di auto usate, con lo scopo anche di tenere un occhio sul valore residuo dei veicoli.

“L’analisi di AutoProff conferma come i dealer italiani stanno sfruttando in modo strategico le opportunità offerte dal mercato B2B europeo”, spiega Sergio Lanfranchi di AutoScout24. “La bassa richiesta dell’elettrico nel nostro Paese è compensata dall’interesse dei Paesi del Nord Europa. Che possono contare su politiche di incentivazione efficaci, reti di ricarica capillari e una maggiore propensione alla spesa per soluzioni sostenibili”. Spiegazione che non convince del tutto: come scritto più volte, numeri alla mano, il numero di colonnine è ai vertici in Europa in rapporto al parco circolante.

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model 3, e-208, 500e, e-Up ID.3, Kia EV6, Zoe…

Volkswagen e-Golf del 2020 – Anno: 2/2020 – km: 47 mila – Stato Batteria: 94% – Località: Roma – Prezzo: 16.000 euro

Renault Megane EV60 – Anno: 12/2022 – km: 45 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Cosenza – Prezzo: 26.500 euro

Renault Megane del 2022 – – Anno: 09/2022 – km: n.d. – Stato Batteria: n.d. – Località: Udine – Prezzo: 31.000

MG Marvel R – Anno: 09-2022 – km: 38.500 – Stato Batteria: n.d. – Località: L’Aquila – Prezzo: 24.500 euro

Ford Mustng Mach E – Anno: 07-2022 – km: 39 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Alessandria – Prezzo: 29.000 euro

BMW i4 eDrive 40 – Anno: 03-2022 – km: 48 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Reggio Emilia – Prezzo: 37.900 euro

Renault Zoe del 2020 – – Anno: 08-2020 – km: 52 mila – Stato Batteria:n.d. – Località: Alessandria – Prezzo:15.500 euro.

Volkswagen ID.3 del 2023 – Anno: 08-2023 – km: 30.946 – Stato Batteria:n.d. –Località: prov. di Pisa – Prezzo:25.500 euro

